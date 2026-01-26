No es Jeaustin Campos: sorpresa en Saprissa con el técnico que más le gusta a la nueva directiva

El presente deportivo del Deportivo Saprissa mantiene al club en un estado de tensión permanente. El inicio irregular del Clausura 2026, sumado al desgaste acumulado del último año sin títulos, volvió a colocar a Vladimir Quesada en el centro de la discusión, con una presión constante que no termina de disiparse ni siquiera con los triunfos.

En medio de este contexto, el nombre de Jeaustin Campos volvió a tomar fuerza. El reciente acuerdo judicial entre el entrenador y el club reabrió una puerta que parecía cerrada y, para muchos aficionados, lo convirtió nuevamente en el principal candidato para un eventual relevo en el banquillo morado.

Jeaustin no es el único que seduce

Sin embargo, desde dentro del entorno dirigencial surge una sorpresa que cambia el foco del debate. En su programa Teléfono Rojo, el periodista Josué Quesada reveló que el técnico que más agrada a la nueva directiva de Saprissa no solo es Jeaustin Campos, sino otro nombre con peso propio en el fútbol costarricense.

“Los nuevos directivos de Saprissa también aman a Paté Centeno”, aseguró Quesada, dejando claro que Walter Centeno aparece muy bien posicionado en la consideración interna del club.

Walter Centeno es del agradado de la nueva directiva de Saprissa.

Según la información revelada, Paté Centeno no es solo un nombre que gusta por afinidad o historia, sino que se trata de una posibilidad real en caso de que Saprissa decida mover fichas y buscar un reemplazo para Vladimir Quesada.

El exvolante morado, identificado con el ADN del club y con experiencia como entrenador en el fútbol nacional, encaja en el perfil que la nueva administración valora: conocimiento de la institución, manejo de camerino y una idea de juego alineada con la identidad histórica de Saprissa.