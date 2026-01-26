“Callando bocas”: Juan Carlos Rojas reaparece con un mensaje que impacta de lleno a la afición de Saprissa

Dentro del clima de tensión que atraviesa el Deportivo Saprissa, con una sequía de títulos que ya supera el año y un funcionamiento colectivo que en este Clausura 2026 llevó a la hinchada a exigir la renuncia de Vladimir Quesada, una irrupción individual empieza a ilusionar a los morados.

Se trata de Abraham Madriz, el guardameta de 21 años que tomó la responsabilidad de defender el arco del Monstruo tras el retiro de Esteban Alvarado al finalizar el Apertura 2025.

ver también Es oficial: presidente de Saprissa confirma la decisión final sobre el futuro de Vladimir Quesada y así lo anunció

Aunque un sector de la afición lo miraba de reojo por lo que había mostrado en el pasado, lo cierto es que el juvenil luce cada vez más seguro bajo los tres palos. Sus atajadas fueron determinantes tanto en la victoria 1-0 ante Sporting FC como en el 0-0 del domingo frente a Club Sport Cartaginés.

Madriz luce cada vez más sólido bajo los tres palos (Saprissa).

Abraham Madriz recibe un espaldarazo clave

En ese contexto, Juan Carlos Rojas, quien hasta hace menos de un mes ocupaba la presidencia del club, reapareció en su cuenta de X (ex Twitter) para mostrar públicamente su orgullo por el presente del portero.

“Abraham!!! Bien mae, tomando confianza y callando bocas. Gran futuro”, escribió el ex jerarca, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los aficionados morados.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El usuario @Jeffaraya le respondió: “He de aceptar que me dejaba muchas dudas desde aquellos 3 o 4 partidos de sanción que tuvo Esteban. Pero ahora se está afianzando y se ve mejor, ojalá pueda consolidarse”, a lo que Rojas aprovechó para profundizar su análisis y defender el proceso de Madriz.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

ver también A Vladimir Quesada le preguntaron por la suplencia de Luis Paradela y sorprendió a Saprissa: “Hubiese hecho su trabajo”

“Un portero joven requiere varios partidos para afianzarse. Y cometerá errores, pero lo que mostrará si tiene futuro y es para Saprissa, es justamente su reacción a la adversidad. Cuando se le da la confianza (ahora de titular), puede despegar y consolidarse. AM lleva ya algunos años entrenando con Roger Mora y los porteros del primer equipo, viviendo ese ambiente y aprendiendo de grandes arqueros delante suyo. Hay que tener un poco de paciencia, pero condiciones (físicas y mentales) tiene”, explicó el ex presidente.