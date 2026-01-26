Conflicto con los referentes: Jeaustin Campos enfrenta la interna del camerino que puede frustrar su regreso a Saprissa

Mientras la afición del Deportivo Saprissa reclama el despido de Vladimir Quesada, en Tibás vuelve a tomar fuerza un anhelo recurrente: el del regreso de Jeaustin Campos, el entrenador más ganador de la historia del club.

Pero más allá del deseo popular, el escenario está muy lejos de ser sencillo. En primer lugar, la dirigencia morada ratificó este lunes la continuidad momentánea del actual cuerpo técnico, con lo que se descarta cualquier movimiento inmediato.

Pero incluso si el ciclo de Quesada llegara a su fin, para que el hipotético retorno del actual entrenador del Real España se concrete antes debería superarse otro enorme obstáculo dentro del camerino.

La interna que bloquea a Jeaustin Campos

En la actual planilla del Monstruo permanecen cinco futbolistas que testificaron contra Jeaustin Campos en el proceso judicial que se originó tras su destitución del banquillo. Aquel episodio estuvo vinculado a una investigación interna por presuntos insultos racistas contra el delantero jamaiquino Javon East.

Sobre este punto puso el foco el periodista Christian Sandoval: “Hay cinco jugadores en la actual planilla que atestiguaron contra Campos en la situación de Javon East, y algunos son líderes. Entonces, mucho de eso también llega a pesar… la grada lo puede pedir, pero el asunto es en qué condiciones va a llegar al camerino”, analizó en Teletica Radio.

El sueño se congela

Con esta traba de fondo, todo parece indicar que el deseo de la afición morada deberá seguir en pausa. La vuelta de Campos seguirá siendo poco menos que una quimera mientras no se resuelvan las tensiones internas y la dirigencia mantenga su respaldo —por más frágil que sea— al actual DT.

Así, el interrogante principal se traslada a otro plano: si los resultados continúan sin acompañar y la salida de Vladimir Quesada se vuelve inevitable, ¿quién estaría en condiciones reales de tomar el mando del banquillo de Saprissa? En Tibás, la respuesta está lejos de ser clara.