Es oficial: presidente de Saprissa ya tiene definido el futuro de Erick Lonnis y así lo anunció ante los morados

Mientras los partidos del Torneo Clausura 2026 se acumulan y el Deportivo Saprissa no logra encontrar el rendimiento que su exigente afición espera, en Tibás crecen los cuestionamientos.

El principal apuntado por el pobre presente deportivo es Vladimir Quesada, entrenador del primer equipo, aunque no es el único foco de críticas dentro del ambiente morado.

Erick Lonnis, director del Comité Técnico y gerente deportivo de facto desde la salida del español Sergio Gila, también es una de las figuras que se encuentran en la mira del saprissismo. En redes sociales, los pedidos para que deje su cargo se repiten con frecuencia, en un clima cada vez más tenso.

Roberto Artavia define el futuro de Erick Lonnis

Este jueves, el nuevo presidente del Monstruo, Roberto Artavia, brindó una entrevista al periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, y uno de los temas sensibles que abordó fue, justamente, el futuro de Lonnis.

“Erick hasta el momento ha manejado las cosas muy bien. Logró cosas importantes con el presupuesto que tenemos”, comenzó señalando el empresario, recién llegado a la institución tras reemplazar a Juan Carlos Rojas.

“Erick por el momento está ahí, es un empresario y tiene sus propios empresas, en las cuales le va muy bien. Imagino que en algun momento esto le va a pesar, pero no estoy considerando un cambio. Me he apoyado mucho en Erick en este inicio, cuando él quiera (salir) lo vamos a apoyar”, sentenció Aravia, marcando su respaldo hacia el ex guardameta ante los cuestionamientos.

Alineado con Erick Lonnis

Las palabras del presidente van en línea con lo que había manifestado el propio Lonnis cuando fue consultado por su continuidad. “Yo tenía un compromiso hasta el 31 de diciembre, tengo otras cosas que me apasionan y requieren mi tiempo, pero en este momento creo que todavía falta tiempo para dejar una estructura establecida, tiene que estar bien fundamentada. Espero hacerlo en este primer semestre, pueden ser seis meses más”, explicó en su momento.

Así, todo indica que el directivo continuará en sus funciones, al menos, hasta la segunda mitad de 2026. Más allá del malestar de parte de la afición, Lonnis cuenta hoy con el respaldo absoluto de la cúpula dirigencial de Saprissa para seguir al frente del área deportiva.