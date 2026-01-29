Saprissa se planta ante la Fedefútbol: el reclamo de Erick Lonnis que impacta a todo el fútbol de Costa Rica

La temporada 2025-2026 de la Primera División de Costa Rica se disputó de forma atípica con únicamente 10 clubes en competencia, un escenario que ya abrió el debate en el fútbol tico y en donde Erick Lonnis tomó la palabra como parte del Saprissa.

La desafiliación de Guanacasteca y Santos de Guápiles por irregularidades financieras y administrativas, provocó una reducción en el número de clubes de la Primera División de Costa Rica.

ver también Es oficial: presidente de Saprissa ya tiene definido el futuro de Erick Lonnis y así lo anunció ante los morados

Sin embargo, más allá de que la determinación de los 10 equipos viene de la Federación y Unafut, de cara al futuro, entre los equipos ya se discute la posibilidad de volver a un formato de 12 participantes o incluso ampliarlo a 14, como parte del debate para reconfigurar la competencia.

Erick Lonnis como parte del Comité Deportivo en el Deportivo Saprissa entró en esta discusión para definir una postura en donde coinciden la mayoría de los equipos costarricenses.

Erick Lonnis aprueba un cambio en el fútbol de Costa Rica

En ese sentido, en su gran mayoría de los equipos de Costa Rica coinciden en la necesidad de ampliar la cantidad de participantes dentro de la UNAFUT, con el objetivo de fortalecer la competencia y devolverle mayor representatividad al certamen.

Como representante del Saprissa, Erick Lonnis manifestó su respaldo a la posibilidad de ampliar la cantidad de equipos en la Primera División, aunque dejó claro que una decisión de ese calibre debe sustentarse en un análisis técnico profundo.

Publicidad

Publicidad

Lonnis cuestionó la idea de que menos clubes garanticen mayor competitividad y advirtió que reducir la liga implicaría una pérdida significativa de futbolistas inscritos, afectando el desarrollo del fútbol nacional, por lo que consideró que la UNAFUT debe ser el ente encargado de regular y definir cualquier cambio estructural.

Erick Lonnis – director del Comité Técnico en Saprissa

Publicidad

“El argumento de que menos equipos implica más competitividad es muy cuestionable. En todos los torneos del mundo hay equipos que casi siempre ganan, otros de media tabla y otros que están en los últimos lugares”, comentó Erick Lonnis.

Publicidad

“Dicho esto, hay que hacer un estudio más detallado para concluir la cantidad de equipos que debe haber, pero no es con ocurrencias que se debe definir eso. Por ejemplo, bajar de 12 a 10 equipos significó una disminución de al menos 300 jugadores menos oficialmente inscritos en la Unafut; eso implica menos cantidad de elegibles para selecciones o clubes”, señaló Erick Lonnis para La Nación.

Publicidad

Erick Lonnis cuestiona que menos equipos garanticen mayor competitividad

Erick Lonnis insistió en que la cantidad de equipos en una liga debe definirse con criterios técnicos, financieros, estratégicos y deportivos, y no bajo la premisa simplista de que menos clubes garantizan mayor competencia.

Para sustentar su postura, señaló que en el fútbol de alto nivel, independientemente del número de participantes, suelen ser los mismos equipos los que pelean y ganan los títulos, como ocurre en ligas europeas de referencia.

Publicidad

Publicidad

Erick Lonnis – director del Comité Técnico en Saprissa

“Los criterios para decidir la cantidad de equipos deben ser técnicos, financieros, estratégicos y deportivos. Decir que hay que bajar la cantidad de equipos para aumentar la competencia es algo muy vago y difícil de comprobar“, aseveró Lonnis para La Nación.

Publicidad

“Pongamos ejemplos: en España, de los últimos 10 torneos, cinco los ha ganado el Barcelona, cuatro el Real Madrid y uno el Atlético de Madrid; en Alemania, nueve el Bayern Múnich y uno el Bayer Leverkusen; en Inglaterra, seis el Manchester City, dos el Liverpool, uno el Chelsea y uno el Leicester“, finalizó Erick Lonnis.