Regresa a Saprissa: confirman la inesperada vuelta de un multicampeón con los morados

El Deportivo Saprissa atraviesa semanas de mucha tensión. Los resultados irregulares en el Clausura 2026, la presión de la afición y los constantes rumores sobre cambios estructurales han puesto al club en el centro de la conversación del fútbol nacional. En medio de ese escenario, la llegada de una nueva dirigencia prometía decisiones fuertes y una de ellas ya se confirmó.

Hace pocos días, el nuevo presidente morado ratificó a Erick Lonnis como presidente del Comité Deportivo, despejando los rumores que apuntaban a una posible salida del exguardameta y a la llegada de Víctor Cordero como su reemplazo. Sin embargo, este lunes todo dio un giro inesperado.

Regreso confirmado a Saprissa

Erick Lonnis habló con la prensa y confirmó que Víctor Cordero volverá a trabajar en Saprissa, aunque no en el cargo que muchos imaginaban. El histórico multicampeón morado se integrará nuevamente a la institución, esta vez enfocado en un área estratégica: el desarrollo y manejo de prospectos.

“Estamos integrando a Víctor Cordero en el manejo de prospectos. Ha sido difícil porque es un gran profesional, tiene un currículum importante y está muy bien remunerado en otras empresas”, explicó Lonnis.

Víctor Cordero regresa a Saprissa.

El jerarca detalló que, desde un inicio, Cordero aspiraba a un rol de mayor jerarquía deportiva: “Desde el inicio quería que fuera gerente deportivo. Ha pasado por todas las etapas de divisiones menores. Tiene todas las etapas quemadas en la parte deportiva”, añadió.

Pese a no asumir la gerencia deportiva, Lonnis fue claro en que siempre tuvo la intención de volver a sumar a Cordero al proyecto institucional, consciente de su conocimiento del ADN morado y su capacidad para detectar talento.

“Siempre quise que él se integrara a la institución de alguna u otra forma. Se integra en la parte de prospectos porque necesitamos generar talentos de mejor calidad”, afirmó.

El regreso de Cordero se dará de manera paulatina, ya que trabajará medio tiempo a partir de la próxima semana, en una función clave para el futuro deportivo del club.