Edrick Menjívar se lanza contra la Liga de Honduras tras perder contra América y Jeaustin Campos lo sufrirá en Concacaf

Edrick Menjívar tuvo un buen partido ante el América, con sus atajadas evitó que el León peridera por más goles que el marcador 1-2 que los aztecas se llevaron del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Uno de los capitanes de Olimpia, dio la cara en la zona mixta y habló en contra de la Liga de Honduras, de quienes aseguran que no piensan en la participación de sus equipos en los torneos de Concacaf.

ver también “Parecía lejano”: Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América en Concachampions 2026

Menjívar no se guardó nada y aseguró que esta situación le va a pasar al Real España de Jeaustin Campos, que se mide a LAFC en su llave por la primera ronde de la Concachampions.

Edrick Menjívar alza la voz por Olimpia y Real España

“Del calendario es difícil hablar porque va a sonar a excusa, pero no entiendo como habiendo 11 equipos en la liga donde hay que descansar un jornada, a Olimpia no lo hacen descansar antes de jugar y o el sábado incluso para poder enfrentar la vuelta y después hacer descansar al Real España (de Jeaustin Campos) para que preparen su partido contra LAFC”.

Real España se mide el 17 de febrero en el estadio Morazán de San Pedro Sula a Los Ángeles FC. De pasar la llave, La Máquina se va a medir al Tricampeón de la Copa Centroamericana, Alajuelense.

ver también Técnico del América revela el jugador de Olimpia que más le impresionó en la Concachampions 2026: “Mostró todo su potencial”

“Ya nos ponen a descansar en la jornada después de que nos toca jugar en México, entonces prácticamente no tenemos fecha de descanso. No es excusa porque ya se sabía como está el calendario, pero si cuando se hacen este tipo de cosas tienen que pensar en los jugadores y la planificación”.

Publicidad

Publicidad

Y cerró: “Hoy representamos al fútbol de Honduras, porque hay que pensar y darle argumentos a los equipos para que puedan hacerlo de la mejor manera”.