Erick Lonnis sorprendió al responder si una pieza clave para Vladimir Quesada se irá de Saprissa: “Termina contrato”

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento delicado. Los resultados irregulares en el arranque del Clausura 2026, la presión constante de la afición y los cuestionamientos sobre el futuro de Vladimir Quesada han instalado un clima de incertidumbre en Tibás. Cada movimiento, dentro y fuera de la cancha, es observado con lupa, y cualquier declaración genera repercusión inmediata.

En medio de ese contexto, una pregunta puntual terminó dejando más dudas que certezas. Erick Lonnis, presidente del Comité Deportivo del club, fue consultado sobre la continuidad de una figura clave dentro del cuerpo técnico.

¿Quién es la pieza clave de Vladimir Quesada que se iría de Saprissa?

Se trata del preparador físico argentino Marcelo Tulbovitz. El regreso del argentino fue celebrado en su momento como un refuerzo silencioso pero determinante.

Su cercanía con Vladimir Quesada y su experiencia internacional le devolvieron peso al trabajo físico del plantel, en un club que históricamente ha cuidado ese aspecto como una de sus fortalezas.

Sin embargo, el contrato del argentino finaliza en junio de 2026, y al ser consultado sobre si el club planea renovarlo, Lonnis evitó dar una respuesta directa, dejando entrever que su continuidad no está garantizada.

Publicidad

Publicidad

ver también “Lesionado”: Saprissa confirma la baja que pone en jaque a Vladimir Quesada en el peor momento

¿Qué contestó Lonnis sobre la salida de Tulbovitz?

“Es una pregunta para él, termina contrato él y una serie de jugadores. Estamos enfocados en salir campeones este año y no sé por qué tengo que responder una pregunta sobre una persona particular”, respondió el dirigente, visiblemente incómodo.

La reacción llamó la atención no solo por el tono, sino por el mensaje implícito. En lugar de respaldar o confirmar la permanencia de Tulbovitz, Lonnis dejó abierta la puerta a una posible salida, justo en un momento en el que el cuerpo técnico completo está bajo evaluación.