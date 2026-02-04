Yendrick Ruiz emociona a Costa Rica con su mensaje para su cuñada, Carolina Jaikel, en el Día Mundial contra el cáncer: “Guerrera”

Carolina Jaikel, empresaria y esposa del histórico exfutbolista Bryan Ruiz, transita su vida con gratitud, esperanza y acobijada por el cariño de sus seres queridos luego de revelar hace ya siete meses que le diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Desde entonces, el fútbol costarricense y la sociedad en general le hicieron llegar muestras de cariño y aliento a Jaikel principalmente a través de las redes sociales. Y este miércoles 4 de febrero, que es reconocido como el Día Mundial contra el cáncer, no fue la excepción.

El emotivo mensaje de Yendrick Ruiz para Carolina Jaikel

En ese marco, el también exjugador Yendrick Ruiz le dedicó unas palabras cargadas de amor y admiración a su cuñada, Carolina Jaikel, mediante una historia de Instagram que tocó una fibra sensible de la también madre de dos niños, Benjamín y Leonardo.

“Demasiado guerrera!”, escribió el recordado delantero de Herediano junto a una foto en la que se lo ve con Carolina, quien le respondió: “Te quiero”. En ese mismo posteo, el recordado ariete de Herediano mencionó: “Ponemos en oración a todas las personas que están luchando contra esta enfermedad. Que Dios los ayude y les de las fortalezas que necesitan para salir adelante”.

Este gesto de Ruiz llega justo en el Día Mundial contra el cáncer, pero también días después de que Jaikel le comunicara a sus seguidores que su enfermedad está en fase 4, catalogada por la medicina como incurable.

“Hay días como hoy, que no sólo se sienten como un milagro sino como un abrazo de Dios. Estar en medio de esa naturaleza, ver la inmensidad de las cataratas, respirar el aire puro y sobre todo, ver el asombro, la felicidad y escuchar las carcajadas de mis hijos y mi sobrino, eso es amor de Dios”, manifestó, a la par de postales familiares donde luce rebosante de felicidad junto a Bryan Ruiz.

¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial contra el cancer?

La iniciativa surgió en el año 2000, durante la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio que se realizó en París. El 4 de febrero fue la fecha elegida con el fin de concientizar sobre esta enfermedad, educar, instar a las personas a hacerse chequeos médicos e incentivar a los gobiernos para que tomen medidas al respecto.