Un ex Alajuelense y un ex Saprissa, en el ojo del huracán: su club les rescinde el contrato por motivos extrafutbolísticos

El fútbol nacional vuelve a sacudirse por una situación que trasciende lo deportivo. Dos jugadores con pasado en Alajuelense y Saprissa quedaron en el ojo del huracán luego de que su actual equipo iniciara gestiones para rescindirles el contrato por motivos que, según trascendió, no están relacionados con su rendimiento en la cancha.

¿Quiénes son los jugadores que fueron apartados?

Según informó Kevin Jiménez, Francisco Rodríguez y Kevin Cabezas podrían salir de Municipal Liberia en las próximas horas. Ambas partes estarían negociando el finiquito de sus contratos y, una vez cerrado el acuerdo, el club daría a conocer los detalles oficiales de la decisión. Por ahora, el silencio institucional mantiene el tema en un terreno de especulación.

Aunque no se han confirmado públicamente las razones, fuentes cercanas aseguran que la situación responde a factores extradeportivos. Es decir, no tendría relación directa con lo mostrado en el Clausura 2026 ni con aspectos estrictamente futbolísticos. Esa condición es la que más ha llamado la atención en el entorno del campeonato nacional.

En el caso de Francisco Rodríguez, el delantero disputó cuatro partidos en el presente torneo y registró una asistencia. El atacante venía de jugar en Herediano y, a lo largo de su carrera, también tuvo pasos por Alajuelense y Saprissa, lo que le dio un perfil conocido dentro del balompié costarricense. Su experiencia lo convertía en una apuesta interesante para el proyecto liberiano.

Kevin Cabezas y Francisco Rodríguez se irán de Liberia. (Foto: X)

Kevin Cabezas, por su parte, apenas sumó dos apariciones en este Clausura. El futbolista venía de Sarchí y anteriormente también formó parte de Alajuelense. Su participación limitada no anticipaba un desenlace tan abrupto, sobre todo cuando el torneo aún se encuentra en plena disputa.

Liberia deberá aclarar en breve los motivos oficiales que llevaron a esta determinación. Mientras tanto, el caso genera ruido en el campeonato nacional por tratarse de dos jugadores con recorrido en instituciones de peso. La historia aún no tiene cierre definitivo, pero el desenlace parece inminente y vuelve a demostrar que, en el fútbol, no todo se decide dentro de las cuatro líneas.

