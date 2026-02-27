Edrick Menjívar dice lo que pocos se animan a José Francisco Molina y confirma si vuelve a la Selección de Honduras

Edrick Menjívar, es uno de los primeros temas que José Francisco Molina debe resolver cuando se una a la Selección de Honduras.

El arquero se retiró de la escuadra Bicolor luego de sentirse culpable por no clasificar al Mundial 2026.

Un sector de la afición de Honduras no quiere que se retire e incluso se ha reunido con el director deportivo Francis Hernández para saber su situación y si puede volver.

Sobre un regreso dijo: “Tuvimos una reunión con Francis (Hernández), hablamos muchas cosas positivas, nos dimos cada uno nuestro punto de vista, nos entendimos muy bien. Lo que hablamos me lo tengo que quedar para mí. Ojalá que él pueda trabajar con la necesidad que tiene la Selección. Me gustó mucho el proyecto y la mentalidad que tiene Francis, es alguien que le va a aportar mucho a la Selección para lo que se viene”.

Edrick Menjívar dice lo que nadie se atreve sobre José Francisco Molina

Incluso antes de asumir el cargo de la Selección de Honduras, Edrick Menjívar adelantó lo bueno que sería que un europeo venga a dirigir la H.

“Puede ser beneficioso. El espejo del fútbol mundial es el europeo. Todo jugador de acá aspira a llegar a Europa. Pero también es importante que el jugador cambie la mentidad y la idea, y que lo transmita al juego. La responsabilidad del jugador de poder asimilarlo en el entrenamiento y en el partido. El entrenador que venga tendrá que hacer ese trabajo”.

También comentó lo que le puede aportar al DT si al final termina volviendo: “Tratar de compartir un poco la experiencia en las eliminatorias anteriores. Nosotros la eliminatoria la dejamos en Nicaragua, puede ser un poco de soberbia de creer que ya estábamos en el Mundial cuando no era así. Cuando uno se pone esa camiseta, todos los partidos son importantes y hay que vivirlos con la misma concentración”.

Y cerró: “Sigue doliendo (no ir al Mundial 2026). Uno lo piensa y lo vive de esa manera cada vez que vemos a una selección preparándose para el Mundial. Duele. Seguirá doliendo hasta la tumba. Es un dolor que hay que aprender a convivir con ello”.