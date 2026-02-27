Salió campeón con Saprissa y Herediano pero no dudó al elegir entre Mariano Torres y Marcel Hernández: “Es el mejor extranjero de la historia de Costa Rica”

En el fútbol costarricense hay debates que nunca pasan de moda y uno de ellos gira en torno al mejor extranjero que ha pisado nuestras canchas. Esta vez quien encendió la discusión fue Jorge Alejandro “El Tanque” Castro, campeón tanto con Saprissa como con Herediano, voz autorizada por trayectoria y títulos, que no dudó en elegir entre dos pesos pesados del torneo nacional: Mariano Torres y Marcel Hernández.

El exdelantero participó en un evento privado el miércoles anterior, donde coincidió precisamente con Marcel Hernández. En medio del ambiente distendido, surgió la pregunta que divide a la afición: ¿quién es el mejor foráneo en la historia del fútbol de Costa Rica? Castro tomó el micrófono y, sin titubeos, soltó su veredicto, consciente de que sus palabras generarían polémica.

¿Quién es el mejor extranjero de la liga de Costa Rica según el Tanque Castro?

“Vea quién va a ser el goleador del torneo, vean el monstruo que tengo a la par”, dijo mientras señalaba al atacante caribeño, actual figura del Club Sport Herediano. Pero no se quedó ahí. El Tanque fue más allá y comparó directamente al cubano con el capitán del Deportivo Saprissa, uno de los referentes más influyentes de la última década en el balompié nacional.

“Para mí, y esto va a generar debate. Respeto muchísimo a Mariano, me cae muy bien, es un gran jugador, está en el top, pero el mejor delantero y extranjero que ha traído el fútbol de Costa Rica es Marcel Hernández”, afirmó. La frase cayó como bomba en redes sociales, donde el nombre de Mariano Torres suele asociarse a liderazgo, títulos y jerarquía en instancias decisivas.

El Tanque Castro eligió a Marcel Hernández por sobre Mariano Torres.

Hernández, actual goleador histórico extranjero en la Primera División y pieza determinante en varios campeonatos con Herediano y Cartaginés, respondió con humildad: “Se hace lo que se puede”. Luego, ambos conversaron sobre lo complejo que resulta combinar la carrera profesional con emprendimientos personales, una faceta que también forma parte del presente de varios futbolistas en el país.

La comparación no es menor. Mariano Torres ha sido cerebro y emblema en el Saprissa multicampeón, mientras que Marcel Hernández ha construido una reputación basada en goles y regularidad. Que un ex campeón con ambos gigantes del fútbol tico se incline por uno reaviva una discusión histórica que atraviesa generaciones. En Costa Rica, el debate sobre el mejor extranjero sigue abierto, pero el Tanque ya dejó clara su postura sin medias tintas.