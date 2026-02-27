“Fichaje decepción”: Kenneth Vargas recibe el veredicto más doloroso mientras Alajuelense se hunde en el Clausura 2026

Kenneth Vargas fue uno de los pocos puntos altos que mostró Liga Deportiva Alajuelense en el clásico ante Deportivo Saprissa, disputado el pasado sábado en La Cueva.

Pero el desequilibrio que exhibió el extremo de 23 años con pasado en Herediano no fue suficiente para hacer sonreír a Óscar “Machillo” Ramírez ni al pueblo manudo en general: LDA cayó derrotada por 2-1, llegando así al final de un invicto de ocho partidos ante su eterno rival.

ver también Joel Campbell se acerca a Herediano: el guiño del delantero de Alajuelense al Team en medio de los rumores de su salida

La Cueva no le pesó a Kenneth Vargas

Al concluir el juego, Vargas aseguró que no se sintió intimidado por el ambiente del estadio Ricardo Saprissa, respaldándose en su experiencia como legionario en Hearts de Escocia.

La Cueva no impresionó a Kenneth Vargas (Instagram).

“Creo que es bastante normal; allá en Europa he jugado miles de partidos, así en el estadio con el triple de gente de lo que hay acá. Entonces, para mí, al igual que todos los futbolistas, tenemos que estar acostumbrados a estos ambientes, es normal”, soltó tras el encuentro.

La crítica que lo dejó en evidencia

Este viernes, el periodista Keish Gómez no tuvo piedad con el atacante manudo y lo dejó en evidencia por sus declaraciones, además de señalarlo como el fichaje decepción del fútbol de Costa Rica en lo que va del 2026.

Publicidad

Publicidad

“Mi fichaje decepción se llama Kenneth Vargas. El fichaje más rimbombante. Jugó bien el clásico, pero para lo que él ha dicho y argumentado, que ha jugado miles de partidos con ese nivel, yo no lo he visto en cancha”, comenzó disparando el panelista de Tigo Sports Radio, que además ilustró sus palabras con un dato demoledor.

Tweet placeholder

Publicidad

“Las estadísticas son contundentes: 4 partidos jugados, 25% de minutos como titular, apenas el 30% de los minutos totales disputados con la Liga, sin goles ni asistencias, y más declaraciones incendiarias fuera del terreno de juego por encima de su nivel”, agregó.

Publicidad

“Un jugador que venía de Escocia, que había jugado Conference League, seleccionado nacional… ¿y que no juegue en esta Liga Deportiva Alajuelense? Para mí es el fichaje decepción”, sentenció Gómez.

Publicidad

¿Cuándo juega LDA?

Luego de iniciar su estadía en Alajuela con el pie izquierdo, “Huevito” Vargas buscará empezar a redimirse con el liguismo este sábado 28 de febrero, cuando desde las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica) el equipo del Machillo Ramírez visite a Puntarenas por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026. Al igual que sus compañeros, el extremo sabe que el margen de error para defender el cetro de monarca nacional es cada vez menor.

ver también Puntarenas vs. Alajuelense: a qué hora juega y cómo ver al equipo del Machillo Ramírez por el Clausura 2026

Datos clave

Alajuelense cayó en el clásico: La Liga perdió 2-1 ante Saprissa en La Cueva, resultado que puso fin a un invicto de ocho clásicos frente al conjunto morado. Kenneth Vargas, entre luces y críticas: El extremo de 23 años fue uno de los pocos puntos altos del equipo de Machillo Ramírez, pero su actuación no alcanzó para evitar la derrota. Duro señalamiento en medios: El periodista Keish Gómez lo calificó como “el fichaje decepción” del fútbol costarricense en 2026, respaldando su crítica con estadísticas: 4 partidos jugados, pocos minutos y sin goles ni asistencias.

Publicidad