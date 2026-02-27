Esta semana ha sido para el olvido para los Rojos del Municipal. El equipo escarlata sufrió la derrota por 1-0 en el clásico contra Comunicaciones y perdió la posibilidad de subirse a lo más alto del Torneo Clausura 2026.

No sólo el equipo comandado por Mario Acevedo padeció la caída en un duelo más que importante, sino que también se produjo una lesión de un futbolista fundamental. Se trata de José Carlos Martínez, quien recibió un pisotón que lo dejó con secuelas.

Municipal pierde al Flaco Martínez por un esguince

Según la información del medio El Tiki Taka, el Flaco Martínez sufrió un esguince grado dos en su tobillo derecho. Por este motivo, deberá estar fuera de las canchas por los próximo 20 días aproximadamente.

De esta manera, Martínez se pierde, al menos, los próximos cuatro partidos de la Liga Nacional en los que Municipal enfrentará a Marquense, Mixco, Mictlán y Aurora.

Martínez sufrió un esguince.

El reemplazo del Flaco Martínez en Municipal

Ante este panorama, Mario Acevedo deberá pensar en nuevo nombre para utilizarlo como delantero. El que aparece como una gran opción en este momento es Alejandro Cabeza, fichaje que llegó hace pocas semanas y que aún no pudo hacer su debut.

Según el medio mencionado, el ecuatoriano sería suplente y podría ingresar en la segunda parte ante Marquense, aunque no se descarta su titularidad. Otro de los que no estará este sábado es José Mena, quien padece una fuerte gripe de acuerdo a la información de Pasión Roja.