Machillo Ramírez fue claro: la advertencia del entrenador de Alajuelense a sus jugadores antes de la vuelta contra LAFC

La Liga Deportiva Alajuelense se prepara para una de las noches más importantes de su temporada en la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Tras rescatar un valioso empate 1-1 en territorio estadounidense, los rojinegros definirán la serie de octavos de final frente a Los Angeles FC en el estadio Alejandro Morera Soto.

A pocas horas del partido decisivo, Óscar Ramírez fue contundente con el mensaje que envió a su plantel: el margen de error será mínimo. El empate conseguido en Los Ángeles dejó la eliminatoria completamente abierta, pero también obligará a la Liga a disputar un partido muy inteligente en casa.

El mensaje de Machillo Ramírez a los jugadores de Alajuelense

Ramírez fue claro al explicar el plan que imagina para el encuentro. Para el entrenador, la idea es intentar controlar el balón y manejar los tiempos del partido, aunque reconoce que el rival puede obligarlos a modificar esa intención en distintos momentos del juego. “Nosotros queremos tener más posesión del balón, pero ante un equipo que tiene tantas virtudes esto podría verse afectado”, explicó el técnico en la previa del compromiso.

El estratega también dejó en claro que la clave del partido estará en la concentración y en la capacidad de tomar buenas decisiones durante los noventa minutos. “Tenemos que tener un partido muy pensante y de saberlo llevar, no regalar nada y tratar de aprovechar lo que podamos producir. Es un juego de cero errores y aprovechar una oportunidad que quede”, afirmó el Machillo.

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Más allá del desafío internacional, el momento anímico del equipo también juega un papel importante en la preparación para este duelo. Alajuelense llega fortalecido tras encadenar tres victorias consecutivas en el torneo local, resultados que permitieron al equipo volver a meterse en la pelea dentro de la Liga Promerica y recuperar confianza en el funcionamiento colectivo.

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Con el Morera Soto como escenario y la clasificación a los cuartos de final en juego, el mensaje del Machillo Ramírez es claro: concentración absoluta y máxima eficacia en cada oportunidad. Para Alajuelense, cualquier error podría ser determinante frente a un rival del nivel de LAFC, y por eso el entrenador ya dejó claro el camino que espera ver en la cancha.

Datos Claves

Alajuelense empató 1-1 ante LAFC en el partido de ida y definirá la serie en el estadio Alejandro Morera Soto.

en el partido de ida y definirá la serie en el estadio Alejandro Morera Soto. Óscar Ramírez advirtió que el partido debe jugarse con máxima concentración y sin cometer errores .

. La Liga llega motivada al duelo tras encadenar tres victorias consecutivas en el torneo local.