“No aguanta”: Rolando Fonseca dispara contra Hernán Medford y deja al descubierto el gran problema de Saprissa en el Clausura 2026

Dentro de su análisis de lo sucedido el domingo en el Estadio Rafael “Fello” Meza, donde Club Sport Cartaginés derrotó por 2-1 al Deportivo Saprissa para treparse al liderato del Clausura 2026, el histórico ex futbolista Rolando Fonseca condensó la derrota morada en un factor clave: la diferencia en la lectura del partido entre ambos entrenadores.

Para el ahora analista, el trabajo de Amarini Villatoro fue determinante para que los brumosos se quedaran con los tres puntos, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo local llegó al partido con varias bajas importantes.

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Elogios para el técnico chapín

Fonseca destacó la capacidad del técnico de Cartaginés para adaptarse a un contexto complicado y encontrar soluciones dentro del mismo partido. “Lo del Cartaginés ayer: hay lectura de juego de un técnico que no armó esa planilla, un técnico que necesitó nada para adaptarse. Llegó y con trabajo y humildad está haciendo algo diferente”, comentó en Teletica Radio.

Fonseca destacó el trabajo de Amarini Villatoro (La Teja).

El ex delantero de la Sele insistió en que la reacción del equipo brumoso estuvo marcada por las decisiones del ex DT de Xelajú. “Saca una lectura de juego donde no tenía delanteros, él llega y practica cosas diferentes. Y lo otro, que es fundamental: cuando los jugadores le creen el discurso al técnico. Porque todos los cambios del Cartaginés sumaron”, añadió.

El grave problema de Medford en Saprissa

En contraste, Fonseca consideró que los movimientos realizados por Hernán Medford para intentar cambiar la historia del partido no tuvieron el mismo efecto en el equipo morado. “En cambio, los cambios de Saprissa no sumaron, y cuando a usted no le suman es cuando dice ‘¿de qué estoy hecho?, ¿qué tengo que hacer?’”, explicó.

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Según el analista, esa diferencia terminó inclinando la balanza en el clásico de la Vieja Metrópoli y dejó abierta una pregunta incómoda para el técnico tibaseño. “Después de que dos cambios de Saprissa no pesaron, ahí es donde Hernán debe decir ‘¿qué debo de hacer para poder subir el nivel de mi banca?’”, analizó.

Los cambios de Medford no surtieron efecto (Saprissa).

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Pero la responsabilidad no recaería únicamente en el “Pelícano”. Fonseca también apuntó hacia la planificación del plantel y expuso lo que, a su juicio, es el gran problema del Monstruo en esta etapa del torneo.

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“El Saprissa cada vez genera un poco más de dudas. Tiene un 11 espectacular, pero no aguanta más de 70 minutos, y hay jugadores de cambio que no levantan, que cuando tienen que asumir su responsabilidad no lo están haciendo”, concluyó.

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Con el Clausura 2026 entrando en su recta decisiva, el Monstruo deberá encontrar soluciones rápidas si pretende volver a pelear por la cima del campeonato.

En síntesis

Cartaginés derrotó 2-1 a Saprissa en el Fello Meza y se quedó con el liderato del Clausura 2026.

y se quedó con el liderato del Clausura 2026. Rolando Fonseca elogió la lectura de juego de Amarini Villatoro y criticó el impacto de los cambios realizados por Hernán Medford.

y criticó el impacto de los cambios realizados por Hernán Medford. El ex delantero señaló el principal problema morado: un once titular fuerte pero una banca que no logra sostener el nivel del equipo.

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