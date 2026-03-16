Decisión de Jafet Soto: Herediano deja sentenciado el futuro de José Giacone antes del clásico con Alajuelense

El patrón se repitió en los últimos tres campeonatos nacionales: el Club Sport Herediano inició el semestre con un entrenador en el banquillo y, tras un tropiezo puntual, terminó cerrando el torneo con Jafet Soto dirigiendo desde la línea de cal.

Así se gestó el bicampeonato florense, cuando el presidente reemplazó a Walter “Paté” Centeno en el Apertura 2024 y luego a Alexander Vargas en el Clausura 2025.

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La historia volvió a repetirse en el Apertura 2025, cuando Jafet tomó el control tras las salidas de Pablo Salazar y Hernán Medford. Aquella vez, sin embargo, el movimiento no alcanzó para enderezar el rumbo del Team, que terminó quedándose a las puertas de las semifinales.

La derrota que encendió las alarmas

Con este precedente, el golpe sufrido el pasado sábado frente a Municipal Liberia encendió rápidamente las alarmas en Heredia. La derrota en el estadio Carlos Alvarado no solo terminó con el invicto florense en casa, sino que además significó perder el liderato del Clausura 2026, dejando la mesa servida para sus perseguidores.

Liberia amargó a Herediano a domicilio (ADM Liberia).

Tras el partido, todas las miradas apuntaron directamente hacia José Giacone, el actual entrenador del equipo. El argentino, que regresó al club a inicios de este año, había tenido un arranque prometedor de campeonato, pero en las últimas jornadas los resultados dejaron de acompañarlo. Y en Fuerza Herediana es bien sabido que la tolerancia ante los tropiezos suele ser mínima.

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Decisión tomada en la cúpula del Team

En cuestión de horas, una pregunta incómoda empezó a rondar las calles de Heredia: ¿dirigirá Giacone el clásico del próximo fin de semana ante Liga Deportiva Alajuelense o volverá Jafet Soto a ponerse el buzo de entrenador interino?

Según informó el medio La Voz del Herediano, la respuesta ya está definida puertas adentro del club. La dirigencia tomó la decisión de mantener a José Giacone en su cargo, con la intención de que el ex DT de Saprissa cumpla la totalidad de su contrato.

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“José Giacone se mantiene en su puesto, ninguna novedad, y agregar además que la intención de Fuerza Herediana es que el argentino cumpla la totalidad de su contrato”, informaron desde el citado medio en redes sociales. Eso sí, la continuidad tiene una condición clara: que los resultados acompañen.

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Por ahora, el ex entrenador de Saprissa no corre peligro inmediato en el banquillo, pero el margen de error se ha reducido al mínimo. El Team acumula dos derrotas consecutivas, y una tercera caída —especialmente frente a la Liga— podría empezar a comprometer seriamente las aspiraciones del club en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora juega Herediano vs Alajuelense?

El próximo desafío de Herediano será nada menos que el clásico frente a Liga Deportiva Alajuelense, un partido que podría marcar el rumbo del equipo en el Clausura 2026.

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El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo en el estadio Carlos Alvarado, correspondiente a la jornada 13 del campeonato, y está programado para iniciar a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica).

En síntesis

–Herediano decidió mantener a José Giacone como entrenador, pese a la reciente derrota ante Municipal Liberia en el Clausura 2026.

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-La dirigencia encabezada por Jafet Soto quiere que el técnico argentino cumpla su contrato, aunque su continuidad dependerá de los resultados.

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-El próximo desafío del Team será el clásico ante Alajuelense el sábado 21 de marzo a las 8:00 p.m. en el estadio Carlos Alvarado.