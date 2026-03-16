Llega desde Europa: tiene 15 años y Luis Fernando Tena lo seguirá de cerca en la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala tiene un prometedor proyecto en Europa al cual está siguiendo desde cerca el propio Luis Fernando Tena. Se trata de Miguel Armando Groot, un jugador que se desempeña en las competencias menores de Países Bajos.

El nacido en territorio neerlandés se encuentra en Guatemala para entrenar con el seleccionado Sub-23, de acuerdo a la información del periodista Anderson Lopes. No obstante, Luis Fernando Tena prestará atención a su actuación en estas semanas.

Groot tiene apenas 15 años y es uno de los jugadores que más ilusiona a Guatemala de cara al futuro. Actualmente, se está formando en el FC Den Bosch U16, aunque también fue parte del U21 a su corta edad.

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Guatemala tiene una oportunidad única con Miguel Armando Groot

Cabe aclarar que Miguel Armando Groot tiene madre guatemalteca, lo que le facilita su convocatoria con la Azul y Blanco. Sin embargo, la Federación de Guatemala no se puede relajar, ya que también podría representar a Curazao por las raíces de su padre.

En Fútbol Centroamérica lo describimos como un mediocampista ofensivo que brilla por su jerarquía en los metros finales. Se posiciona detrás del delantero de área y tiene la virtud de recibir entre líneas, por encima de los mediocampistas rivales.

Ahora que formará parte del seleccionado nacional Sub-23, Groot tiene una gran oportunidad para mostrarse ante Luis Fernando Tena. El mexicano estará viéndolo de cara al futuro, ya que tiene apenas 15 años y podría integrar una convocatoria de la selección mayor en los próximos años.

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