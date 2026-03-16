“No la ha aceptado”: Keylor Navas todavía no renueva con Pumas y revelan el verdadero motivo

Keylor Navas volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los porteros más determinantes del fútbol internacional. El arquero costarricense fue la gran figura en el empate de Pumas frente a Cruz Azul, con intervenciones decisivas que sostuvieron al equipo en momentos clave del partido.

Sin embargo, mientras el guardameta brilla dentro de la cancha, fuera de ella se mantiene abierta una situación que empieza a generar preguntas: su renovación con el club universitario todavía no está cerrada.

El tema fue analizado recientemente en el programa Fútbol Picante de ESPN, donde los periodistas se preguntaron cómo es posible que Pumas aún no haya asegurado la continuidad de uno de sus futbolistas más importantes. El rendimiento de Navas desde su llegada al equipo ha sido determinante y sobre todo después de la infernal atajada ante Cruz Azul.

¿Por qué Keylor Navas no renovó todavía con Pumas?

Durante el debate televisivo surgió una información clave que explica por qué el acuerdo todavía no se ha concretado. Según revelaron en el programa, la directiva de Pumas ya le presentó una oferta formal de renovación al arquero costarricense. Sin embargo, el propio Navas decidió no aceptar la propuesta en su forma actual.

El principal punto de diferencia estaría en la duración del contrato. De acuerdo con lo que trascendió, el club universitario le ofreció al guardameta un vínculo por una temporada, mientras que el portero de la Selección de Costa Rica busca un acuerdo por dos años. Esa diferencia en el tiempo del contrato es, por ahora, el obstáculo que mantiene en pausa la negociación.

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El escenario se vuelve aún más delicado para Pumas por otro factor que apareció en la discusión. El arquero tico no solo tiene la oferta del club mexicano sobre la mesa. Según se informó en Fútbol Picante, también existirían propuestas provenientes de la Major League Soccer y de un equipo del fútbol europeo interesados en contar con sus servicios.

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En ese contexto, la situación de Keylor Navas se convierte en un tema prioritario para la directiva universitaria. El portero sigue siendo una pieza clave dentro del equipo, como quedó demostrado en el triunfo ante Cruz Azul, pero mientras no se alcance un acuerdo por la renovación, el futuro del costarricense en Pumas continuará rodeado de incertidumbre.

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Datos Claves

Keylor Navas fue la gran figura de Pumas en el empate frente a Cruz Azul.

en el empate frente a Cruz Azul. El arquero costarricense todavía no renovó porque no está de acuerdo con la duración del contrato que le ofreció el club.

que le ofreció el club. Mientras siguen las negociaciones con Pumas, Navas tendría propuestas sobre la mesa desde la MLS y también desde Europa.