El juez tomó una decisión: Celso Borges y Alexandre Guimaraes ya conocen el fallo sobre la denuncia con pena de prisión

El proceso que involucra al futbolista de Alajuelense, Celso Borges y a su padre, Alexandre Guimaraes, por una presunta situación de violencia doméstica en perjuicio de Marta Peralta, esposa del jugador, tuvo un avance importante en las últimas horas.

La defensa legal de los Borges sostuvo que las denuncias más recientes en su contra —contra Celso, por un supuesto ocultamiento de bienes, y contra Guima, por una aparente desobediencia— responderían a intentos de presión hacia sus representados, al considerar que se trata de figuras públicas.

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La decisión que tomó el juez sobre el caso de Celso Borges y Alexandre Guimaraes

Según se indicó tras una consulta de La Teja, el bufete Alta Batalla, encargado de la defensa legal de los Borges, comunicó que un juez dispuso retirar las medidas provisionales que se habían impuesto dentro de este caso.

Lo comunicado por el Bufete Alta Batalla, las diversas instancias judiciales han fallado a favor del futbolista Celso Borges y su familia, desestimando las acciones legales interpuestas por su expareja, Marta Peralta.

Además, los tribunales determinaron que no existían fundamentos ni pruebas para sostener las acusaciones de violencia doméstica, lo que derivó en el levantamiento de las medidas cautelares.

Celso Borges y Alexandre Guimaraes

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“Los distintos tribunales han sido consistentes en reconocer la falta de sustento de las acciones emprendidas contra Celso Borges y sus padres, por la joven abogada Marta Peralta (expareja de Celso): la causa penal, que se inició a partir de las acusaciones infundadas en el proceso de violencia doméstica, fue desestimada por inexistencia de pruebas“.

“Las medidas de protección fueron levantadas por no acreditarse violencia alguna, y la pensión alimentaria fue fijada en un monto acorde con la realidad del caso, sustancialmente inferior a la suma millonaria que la abogada Peralta pretendía originalmente”, informó el Bufete Alta Batalla.

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Datos claves

Los tribunales determinaron la inexistencia de pruebas y la falta de sustento en las acusaciones de violencia doméstica, lo que derivó en la desestimación de la causa penal contra Celso Borges y su familia.

y la en las acusaciones de violencia doméstica, lo que derivó en la contra Celso Borges y su familia. El juez ordenó el levantamiento inmediato de todas las medidas de protección , confirmando que estas fueron cumplidas a cabalidad y que no hubo delito de desobediencia por parte de Alexandre Guimaraes.

, confirmando que estas y que no hubo delito de desobediencia por parte de Alexandre Guimaraes. La pensión alimentaria se fijó en un monto sustancialmente inferior a la suma millonaria pretendida originalmente, ajustándose de manera realista a las condiciones del caso.