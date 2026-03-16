Kendall Waston se olvida de Saprissa y le manda una advertencia a Alajuelense antes de jugar con LAFC por al Concachampions

Bajo la dirección del Machillo Ramírez, la Liga Deportiva Alajuelense logró un resultado vital en territorio estadounidense al rescatar un empate 1-1 frente al LAFC por la ida de los octavos de final en la Concachampions. Ahora tendrá que definir todo mañana frente a su gente en busca de un boleto a los cuartos de final.

Sin embargo, en la previa de este compromiso, Kendall Waston como representante del Saprissa lanzó una contundente advertencia a los manudos antes de enfrentar a LAFC.

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La advertencia de Kendall Waston para Alajuelense en Concachampions

Apoyado en su trayectoria internacional, Kendall Waston lanzó un aviso sobre la peligrosidad del entorno competitivo al que se enfrenta la Liga. El defensor destacó que, independientemente del rival, la intensidad de juego en estos escenarios se mantiene constante, pero advirtió que la verdadera diferencia radica en el alto presupuesto de equipos como el LAFC.

Según Waston, contar con jugadores franquicia provenientes de la élite europea les otorga una capacidad individual determinante que puede inclinar la balanza en cualquier momento, instando a no subestimar el peso de esa jerarquía en el campo.

Kendall Waston – (Alonso Tenorio)

“En base a mi experiencia allá, me acuerdo de que, sin importar contra quién iba usted a jugar, iba a jugar de la misma manera; obviamente hay equipos con mayor presupuesto que tienen jugadores franquicia que vienen de equipos top en Europa y, obviamente, ellos van a marcar la diferencia”, explicó Kendall para La Teja.

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Recordemos que Kendall Waston tuvo una una exitosa etapa en la MLS que inició en 2014 con el Vancouver Whitecaps. Luego de cuatro años en Canadá, se unió al FC Cincinnati por dos temporadas antes de concretar su regreso definitivo a Tibás.

Datos claves

Waston subrayó que la principal ventaja de equipos como el LAFC es su alto presupuesto , lo que les permite estructurar planillas mucho más costosas que las del área.

, lo que les permite estructurar planillas mucho más costosas que las del área. Destacó que el peligro real está en sus jugadores franquicia , quienes al venir de las ligas élite de Europa , poseen una calidad individual capaz de resolver un partido en cualquier acción.

, quienes al venir de las , poseen una calidad individual capaz de resolver un partido en cualquier acción. El defensor utilizó su amplio bagaje en la MLS (donde jugó para Vancouver y Cincinnati) para advertir que, más allá del orden táctico, la jerarquía internacional de estos rivales es lo que suele marcar la diferencia en Concacaf.