Ni Paté Centeno ni Douglas Sequeira: Saprissa ya eligió al candidato para reemplazar a Vladimir Quesada

Después de la destitución de Vladimir Quesada, Saprissa tiene a un viejo conocido para que asuma en su lugar.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Vladimir seguirá en otro rol.
© Prensa Saprissa- Prensa San CarlosVladimir seguirá en otro rol.

El Deportivo Saprissa ya se mueve rápidamente para conseguir a su nuevo director técnico. La directiva del Monstruo tomó la decisión de desprenderse de los servicios de Vladimir Quesada, tras una serie de malos resultados en este Clausura 2026.

El que más posibilidades tiene, a esta hora, de ser el nuevo entrenador es un viejo conocido de la casa. Se trata de Hernán Medford, quien se encuentra sin club en la actualidad después de su breve paso por el Club Sport Herediano en el Apertura 2025 y que ya está en diálogo con la S.

Hay consenso en Saprissa: los morados ya eligieron DT para reemplazar a Vladimir Quesada

Según la información del periodista Kevin Jiménez, el Pelícano es “opción fuerte” para tomar el cargo de entrenador y es con quien “están ya en conversación“. En caso de concretarse, sería su segundo ciclo. Ya estuvo entre 2003 y 2006, período en el que supo conquistar cuatro títulos: Concachampions, Copa UNCAF y dos campeonatos nacionales.

Las otras dos opciones que analiza Saprissa si no llega Hernán Medford

No es la única posibilidad que analiza Saprissa. También aparece el nombre de Douglas Sequeira, otro histórico de la S y que actualmente dirige al Inter San Carlos, donde logró ser campeón del último campeonato.

El tercero que aparece entre los candidatos es Walter Paté Centeno, también con un largo pasado en Saprissa. Un punto en su contra es que tiene contrato vigente con San Carlos. Además, el presidente Luis Carlos Chacón reveló que Paté le había confirmado su continuidad.

Si bien todavía no están descartados estos dos últimos, corren desde atrás por tener contrato con sus actuales equipos. Hernán Medford es una opción fuerte también porque se encuentra sin trabajo, por lo que Saprissa se ahorra el hecho de lidiar con una desvinculación.

