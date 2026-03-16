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“No va a estar”: en Panamá confirman la noticia de Fidel Escobar que Saprissa no había revelado de cara al Mundial 2026

Ante la incertidumbre sobre la situación física de Fidel Escobar, desde Panamá confirman una mala noticia.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El panameño aún no jugó en el 2026.
© Prensa SaprissaEl panameño aún no jugó en el 2026.

Las dudas sobre el estado de Fidel Escobar comienzan a hacer ruido en Panamá a meses del inicio del Mundial 2026. El futbolista del Deportivo Saprissa no sumó ningún minuto desde que inició el año por problemas físicos y aún no hay indicios acerca de un regreso.

Fidel Escobar se recupera de una hernia en la zona lumbar. Ésta lo tiene a maltraer desde inicios de 2026. El defensor central fue intervenido en dicha parte, pero aún no tiene fecha de vuelta para jugar el primer partido en este Clausura 2026.

Desde la Selección de Panamá están atentos a esta situación. Recientemente, el jefe médico de los Canaleros, Gerinaldo Martínez Quijada, mantuvo una entrevista con Teletica Deportes y se refirió a lo que está pasando con Fidel.

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El médico aseguró que la postura de Saprissa es no apresurar los tiempos: “Obviamente van paso a paso para poder que él tenga un retorno deportivo seguro, que es lo que siempre nosotros los médicos buscamos. Y no que vas a retornar y vas a tener una recaída“.

A raíz de este diálogo con el médico, el medio mencionado pudo confirmar que Fidel Escobar “no va a estar convocado para los juegos de la fecha FIFA ante Sudáfrica“. Esto significa que su vuelta a las canchas recién sería en el mes de abril.

Con esta noticia, Hernán Medford deberá seguir esperando para utilizarlo. Lo mismo Thomas Christiansen, quien considera a Escobar como uno de los titulares en el seleccionado canalero. Su presencia en el Mundial 2026 genera cada vez más dudas ante este escenario.

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Datos claves

  • Fidel Escobar será baja con Panamá para los partidos ante Sudáfrica por lesión.
  • El defensor central se recupera de una cirugía por una hernia lumbar desde inicios de 2026.
  • El regreso deportivo de Escobar con Saprissa se estima para el mes de abril.

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