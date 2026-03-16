Luis Fernando Tena los baja de la lista: Guatemala pierde a tres figuras de peso para enfrentar a Argelia

La Selección de Guatemala se enfrentará a Argelia el próximo 27 de marzo en Turín, Italia. El combinado chapín tendrá su segundo amistoso del año después de lo que fue la derrota contra Canadá por 1-0 en enero. Para esta ventana oficial, la Azul y Blanco tendrá varias ausencias de peso.

En las próximas horas, se dará a conocer la lista de Luis Fernando Tena de manera oficial en los canales de la Federación de Fútbol de Guatemala. A falta del anuncio, se conoce que tres legionarios muy importantes no estarán presentes en dicho amistoso pese a la intención del DT mexicano, aunque podría haber otra más si el jugador no resuelve un problema que le surgió.

Las tres figuras que Tena no podrá tener en la Selección de Guatemala

El primero de los ausentes por una lesión es Aarón Herrera. El lateral derecho, que no tuvo acción en este 2026 con el DC United por dicho motivo, no jugará por una lesión en el tendón de aquiles. Según la información del periodista Carlos Marín, tuvo una recaída que lo deja fuera de la convocatoria.

ver también “Inconvenientes por resolver”: Luis Fernando Tena recibe la noticia que complica la convocatoria de un legionario de Guatemala

Otro de los que se desempeña en la MLS y que no estará es Nicholas Hagen. De acuerdo al periodista de Ciudad Deportiva, no será llamado por una decisión técnica de Luis Fernando Tena debido a que no tiene rodaje en el Columbus Crew. Entonces los porteros serán del fútbol nacional, Kenderson Navarro y Luis Morán.

El tercer legionario que se pierde el amistoso contra Argelia es Rubio Rubín. Según agregó Marín, su ausencia se da por motivos personales, ya que está pronto a nacer su primer hijo y la fecha estimada sería en la semana del partido frente al seleccionado africano.

Guatemala jugará contra Argelia y ¿otro rival más?

A falta de conocerse la lista, Guatemala podría jugar otro amistoso en la fecha FIFA de marzo. Éste sería luego del juego contra Argelia. La Federación lo está negociando y en los próximos días podría haber novedades.

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