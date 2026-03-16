José Francisco Molina es tajante: las grandes sorpresas de la primera convocatoria con la Selección de Honduras

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo oficial este lunes la primera convocatoria de José Francisco Molina como entrenador de la selección absoluta y saltaron diversas sorpresas.

Tal como lo había adelantado el entrenador español, son seis los jugadores que por primera vez forman parte de la Selección Mayor de Honduras.

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Entre los convocados resaltan los nombres de Edrick Menjívar, Clinton Bennet, Leandro Padilla, Mike Arana y hasta Deiby Flores que pese a no tener equipo, fue considerado por el DT español.

Además, en la lista aparecen diez legionarios, entre los que destacan Denil Maldonado, Darlin Mencía, Kervin Arriaga y Leandro Padilla.

Mientras en el ataque, el gran ausente es Romell Quioto que a pesar de pasar por un gran momento en la segunda de Arabia Saudita no está en el listado de José Molina. Y se confirma la convocatoria de Dereck Moncada como adelantó Fútbol Centroamérica.

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La lista de convocados a la Selección de Honduras

Porteros: Luis Ortíz, Edrick Menjívar, Alex Güity

Defensas: Clinton Bennet, Christopher Meléndez, Denil Maldonado, Julián Martínez, Darlin Mencía, Giancarlo Sacaza, Joseph Rosales, Kevin Guity y Luis Vega.

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Mediocampistas: Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, Rigoberto Rivas, Deiby Flores, Leandro Padilla, Edwin Rodríguez y Alejandro Reyes.

Delanteros: Dereck Moncada, Luis Palma, Erick Puerto, Alenis Vargas, Jorge Benguché, Mike Arana, Exon Arzú, y Rigoberto Rivas.

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El amistoso ante Perú

El juego de Honduras vs. Perú se disputará el próximo 31 de marzo en Leganés, España. Se espera que el combinado catracho viaje el próximo 23 de marzo para realizar una concentración de una semana.

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Cabe señalar que, el entrenador de Perú Mano Meneses también hizo oficial su convocatoria el mismo día para enfrentar a La H y Senegal.