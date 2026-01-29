Presidente de Saprissa reveló si la interna de los capitanes con Jeaustin Campos puede tirar abajo su fichaje: “Romper la armonía”

El presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, dejó claro que el posible regreso de Jeaustin Campos no depende solo de lo deportivo.

Aunque desde la afición ve con buenos ojos su retorno ante el momento irregular del equipo al mando de Vladimir Quesada, el episodio de los capitanes contra Jeaustin Campos en el pasado, ahora mismo puede influir demasiado.

Esto dijo el presidente del Saprissa sobre la interna de los capitanes con Jeaustin Campos

De manera contundente, el presidente del Deportivo Saprissa, Roberto Artavia, explicó que la postura de los capitanes respecto a Jeaustin Campos no es un veto absoluto, pero sí un elemento clave en la toma de decisiones.

Artavia subrayó que la dirigencia respeta la influencia del liderazgo interno y la dinámica social del plantel, por lo que cualquier movimiento que pueda “romper la armonía” debe analizarse con cuidado.

“A ver, no es un impedimento como tal, pero sí es un factor a considerar. Claramente nosotros respetamos enormemente la plantilla y respetamos enormemente la influencia de los capitanes“, comentó el presidente del Saprissa, Roberto Artavia.

“Respetamos también la dinámica social que hay dentro del equipo y si esto es un factor que va a romper la armonía, definitivamente lo tenemos que considerar“, aseveró el presidente del Saprissa en una entrevista para Ferlin Fuentes.

Así fue la interna que involucró a Jeaustin Campos en Saprissa

La interna que se generó en el Deportivo Saprissa tuvo su origen en la denuncia presentada por Javon East ante la Asociación de Jugadores Profesionales, un proceso que terminó provocando la salida de Jeaustin Campos como director técnico del club.

En aquel momento, el caso marcó un quiebre interno importante, ya que sacó a la luz tensiones dentro del camerino que trascendieron lo estrictamente deportivo.

Además, desde Teletica Radio también se dio a conocer recientemente que dentro del camerino de Saprissa quedan cinco jugadores que testificaron contra Jeaustin Campos, por lo que un regreso no sería tan sencillo.