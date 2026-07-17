¿Juega Mariano Torres? Las alineaciones confirmadas de Saprissa vs. Herediano por la Recopa de Costa Rica

Los cuerpos técnicos de Saprissa y Herediano ya definieron sus equipos para disputar la Recopa de Costa Rica.

Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano vuelven a verse las caras este viernes 17 de julio en el estadio José Rafael “Fello” Meza por la Recopa de Costa Rica, el último compromiso oficial antes del inicio del Torneo Apertura 2026.

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El conjunto morado consiguió su lugar en esta competencia después de conquistar el Torneo de Copa 2025-2026. En aquella final, disputada el 15 de abril en el estadio Edgardo Baltodano, los dirigidos por Hernán Medford derrotaron 3-1 a Sporting FC.

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Herediano obtuvo el otro boleto el pasado domingo, cuando venció 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense y levantó la Supercopa. Elías Aguilar convirtió el único gol de aquel encuentro y le permitió al Team acceder a la posibilidad de conquistar dos títulos en apenas cinco días.

Saprissa busca revancha con Mariano Torres a la cabeza

Para Saprissa será el primer partido oficial de la temporada. El Monstruo no compite desde la final del Clausura 2026, precisamente ante Herediano, serie en la que terminó como subcampeón después de perder 3-2 en el marcador global.

Durante la pretemporada, la directiva trabajó en la renovación de un plantel que presentó varias incorporaciones y salidas. Una de las principales expectativas en Tibás es volver a ver a Mariano Torres, referente y capitán de los morados, que forma parte del XI inicial que saltará al campo del “Fello” Meza.

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El volante argentino renovó contrato hasta diciembre de 2026 y será titular en el primer partido de la temporada (Saprissa).

Por su parte, Herediano llega con la confianza de haber comenzado la temporada con un título. El vigente monarca del fútbol costarricense derrotó 1-0 a Alajuelense en la Supercopa y obtuvo el boleto para disputar esta Recopa, además de la posibilidad de conseguir su segundo trofeo oficial en apenas cinco días.

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Las alineaciones confirmadas de Saprissa y Herediano

Hernán Medford y José Giacone ya definieron sus equipos para disputar la Recopa de Costa Rica. Estas son las formaciones confirmadas:

Saprissa:

Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Mathías Elizondo, Gerald Taylor, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Luis Paradela.

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(Deportivo Saprissa).

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Herediano:

Danny Carvajal, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Everardo Rubo, Getsel Montes, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Keysher Fuller, Ronaldo Araya, Eduardo Juárez y Elías Aguilar.

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