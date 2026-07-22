“Por pedido de Thomas Christiansen”: el DT de Panamá tomó su primera gran decisión tras renovar contrato

La Selección Sub-20 de Panamá continúa afinando todos los detalles para afrontar uno de los retos más importantes de su proceso. Con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial Sub-20 y luchar por un histórico boleto a los Juegos Olímpicos, la FEPAFUT sigue fortaleciendo el cuerpo técnico que acompañará al equipo durante el campeonato que se disputará en México.

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La principal novedad es que, por solicitud expresa del seleccionador mayor Thomas Christiansen, el español Javi Sánchez Jara, actual asistente técnico de la selección absoluta, se incorporará desde este martes al cuerpo técnico de la Sub-20 para aportar su experiencia durante la competencia, una decisión que refleja la importancia que la federación le ha dado a este proyecto.

Christiansen fortalece el proyecto juvenil de Panamá

La llegada de Javi Sánchez Jara representa un importante respaldo para el trabajo que realiza la categoría juvenil. El estratega europeo ha sido una de las piezas de confianza de Thomas Christiansen durante el exitoso proceso de la selección mayor, por lo que ahora trasladará ese conocimiento al equipo que buscará escribir una nueva página en la historia del fútbol panameño.

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Con esta incorporación, Panamá deja claro que apostará por una estructura de trabajo unificada entre las diferentes selecciones nacionales, aprovechando la experiencia del cuerpo técnico que ha llevado a la absoluta a consolidarse como una de las potencias emergentes de Concacaf en los últimos años.

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El combinado canalero afrontará el torneo con un doble objetivo. Además de intentar conseguir la clasificación a su octava Copa del Mundo Sub-20, los panameños también buscarán alcanzar un logro sin precedentes: obtener por primera vez un boleto para disputar los Juegos Olímpicos, un sueño que marcaría un antes y un después para el fútbol juvenil del país.

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La incorporación de Javi Sánchez Jara, impulsada directamente por Thomas Christiansen, confirma la apuesta de Panamá por potenciar el desarrollo de sus jóvenes talentos. Con un cuerpo técnico reforzado y grandes expectativas, la Selección Sub-20 iniciará su desafío en México con la ilusión de seguir haciendo historia y acercarse a dos de los objetivos más ambiciosos de su fútbol.