Saprissa, Alajuelense y Herediano quedan atrás: el jugador más caro del Apertura 2026 está en Cartaginés y esto es lo que cuesta

Mientras los tres grandes parten nuevamente como favoritos para el Apertura 2026, Cartaginés se ilusiona con competir gracias a la llegada del futbolista mejor cotizado de toda la Liga Promérica.

En medio de las turbulencias provocadas por el descenso administrativo de Municipal Liberia, el ascenso por escritorio de Escorpiones de Belén y las deudas de la AD San Carlos, el Apertura 2026 de Costa Rica está a pocos días de comenzar.

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Los principales candidatos a levantar el título en diciembre son los habituales: Deportivo Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano, los tres equipos que conforman el tridente que suele repartirse la hegemonía en la Liga Promérica.

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Cartaginés sueña con su quinta estrella

Sin embargo, Cartaginés tampoco renuncia a la posibilidad de dar el golpe. El cuarto grande del fútbol costarricense sueña con volver a arrebatarles el cetro, como sucedió por última vez en 2022, cuando terminó con una sequía de más de 80 años y se consagró campeón nacional.

Cartaginés ganó su último campeonato nacional en 2022, amargando a LDA (CS Cartaginés).

Para intentar repetir aquella historia, los brumosos sumaron al refuerzo más valioso de todo el mercado de fichajes, que también se trata del jugador con la cotización más elevada entre todos los futbolistas que disputarán esta temporada de la Liga Promérica.

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¿Quién es el jugador más caro de Costa Rica?

Se trata de Luis Olivas, zaguero mexicano de 26 años que firmó por una temporada con el equipo de la Vieja Metrópoli. El defensor llegó procedente de Atlante, club que recientemente consiguió el ascenso a la Liga MX.

El recorrido del futbolista de 1,85 metros ayuda a explicar el elevado valor de su ficha. A lo largo de su carrera pasó por equipos como Chivas de Guadalajara, Mazatlán y Tudelano de España, además de representar en dos oportunidades a la Selección de México.

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Luis Olivas es el jugador más caro del fútbol tico (CS Cartaginés).

Según Transfermarkt, Olivas está cotizado en 1,20 millones de euros, cifra que lo convierte en el jugador más caro del Apertura 2026 y lo coloca por encima de todas las figuras de Saprissa, Alajuelense y Herediano.

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Los jugadores más valiosos del Apertura 2026 (Transfermarkt).

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La Liga completa buena parte de los primeros lugares del ranking. El defensor Santiago Van der Putten aparece como escolta con un valor de 1 millón de euros, mientras que el mexicano Ronaldo Cisneros ocupa el tercer puesto con una cotización de 850 mil euros. Su compatriota Ángel Zaldívar está cuarto, con un valor de 800 mil euros, y el florense Randall Leal completa el Top 5 con una ficha estimada en 700 mil euros.