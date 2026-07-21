Golpe para Saprissa: a Erick Lonnis le preguntaron qué tiene Shawn Johnson y dejó un mensaje contundente

En conferencia de prensa, Erick Lonnis no pudo evitar ser consultado acerca de la situación médica del flamante refuerzo de Saprissa.

Deportivo Saprissa acaba de recibir un duro revés con Shawn Johnson. El lateral y extremo de 23 años, incorporado como agente libre tras desvincularse de Municipal Liberia, no pudo ser presentado oficialmente después de que una condición médica le impidiera superar las pruebas obligatorias previas a su inscripción.

Publicidad

El club informó mediante un comunicado que el futbolista fue sometido a una valoración profunda para conocer su condición general y su rendimiento. Durante esos controles apareció un cuadro que requiere seguimiento y estudios especializados.

ver también Shawn Johnson no pasó la revisión médica en Saprissa: qué le detectaron y la decisión sobre su futuro

“Por recomendación médica, Shawn no podrá incorporarse a la competencia mientras se define su situación”, explicaron desde a San Juan de Tibás. Pese al inesperado inconveniente, la dirigencia decidió mantener el acuerdo contractual firmado recientemente y acompañar al jugador durante el proceso.

Tweet placeholder

La pregunta inevitable para Erick Lonnis

En la conferencia de prensa donde Sebastián Padilla posó por primera vez con la camiseta morada, al directivo Erick Lonnis le hicieron la pregunta ineludible: ¿cuál es la naturaleza del problema médico que le impide a Shawn Johnson incorporarse al equipo?

Publicidad

Sin embargo, el histórico ex guardameta aclaró de manera tajante que, por el momento, no se derán a conocer más detalles que los difundidos oficialmente por el club.

Tweet placeholder

Publicidad

“El departamento médico ha emitido un criterio que impide que lo podamos presentar. No podemos decir mucho al respecto porque es un tema médico que también está protegido por la relación médico-paciente”, comenzó explicando Lonnis.

El dirigente dejó claro que Saprissa esperará los resultados de los estudios pendientes antes de brindar una explicación más amplia sobre el estado de Johnson: “Hasta no finiquitar algunas pruebas médicas y que eso quede definido, nosotros no podemos referirnos al respecto ni decir más de lo que está en el comunicado”.

Publicidad

ver también El padre de Alexis Mac Allister revela qué pasó en el vestuario de Argentina antes de la final: “Se lo pregunté a mi hijo”

“Con el tiempo, tanto el jugador como nosotros vamos a referirnos, pero de momento hoy no nos podemos referir a ese tema”, concluyó el actual gerente deportivo morado.

De esta manera, los aficionados morados deberán esperar para conocer qué apareció en la revisión médica de Shawn Johnson y cuándo el ex Liberia podrá incorporarse a los trabajos de Hernán Medford de cara a su debut como jugador de Saprissa.