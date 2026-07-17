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Recopa de Costa Rica

Saprissa vs. Herediano EN VIVO: minuto a minuto del partido por la Recopa de Costa Rica

Seguí minuto a minuto el partido que disputarán Saprissa y Herediano por la Recopa de Costa Rica en el Fello Meza.

¡ChatGPT ya definió quién será el campeón!

En la previa del partido, la Inteligencia Artificial anticipó quién levantará el trofeo en el Fello Meza este viernesSegún pudo pronosticar, el campeón se definirá en la tanda de penales.

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¡Árbitro y VAR definido para esta noche!

  • Árbitro principal: Steven Madrigal.
  • Árbitro asistente 1: Marvin Meza.
  • Árbitro asistente 2: Edwin Salazar.
  • Cuarto árbitro: Anderson Gómez.
  • VAR: Benjamín Pineda.
  • AVAR: Octavio Jara.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Recopa!

Le damos la bienvenida a nuestros seguidores en lo que será el minuto a minuto de la Recopa de Costa Rica que protagonizan Saprissa y Herediano este viernes 17 de julio. El partido iniciará a las 8:00 p.m. en el Fello Meza.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Morados y Rojiamarillos van por un nuevo título.
© Prensa Saprissa/HeredianoMorados y Rojiamarillos van por un nuevo título.

Este viernes 17 de julio, el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano se miden por la Recopa de Costa Rica. El ganador del Torneo de Copa enfrenta al campeón nacional, que levantó el Clausura 2026 y superó a Alajuelense tras imponerse en la Supercopa.

Herediano juega su segundo partido de la temporada después de lo hecho en el Fello Meza el último domingo. El Team ganó por 1-0 y volvió a levantar la Supercopa. Éste triunfo le habilitó la posibilidad de pelear por otro título como el de este viernes.

Saprissa, por su parte, abre la campaña después de caer en la final del Clausura justamente frente a los Rojiamarillos. El Monstruo llega con la presión de levantar este mal trago en el último campeonato. Por eso, será vital que comience la competencia con un nuevo trofeo.

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¿A qué hora es y por dónde ver la Recopa de Costa Rica entre Saprissa y Herediano?

El partido de este viernes 17 de julio se juega en el Fello Meza desde las 8:00 p.m. de Costa Rica (9:00 p.m. de Panamá).

  • TV: FUTV
  • Streaming: TDMAX

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