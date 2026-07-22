Terremoto en Municipal: Gerardo Villa anuncia una noticia sin precedentes que no le gustará a la afición

Municipal abrió un nuevo capítulo en su historia al anunciar una alianza exclusiva con FOX, cadena internacional que será la encargada de transmitir sus partidos como local a partir del Torneo Clausura 2026 de Guatemala. La decisión representa un cambio sin precedentes para la institución escarlata, que durante décadas contó con presencia en la televisión abierta y ahora apostará por un modelo de transmisión diferente.

Publicidad

ver también Municipal no se queda con los brazos cruzados y prepara un fichaje sorpresa

El anuncio generó diversas reacciones entre los aficionados rojos, especialmente por el fin de la relación con Albavisión, empresa que durante años llevó los encuentros del equipo a millones de hogares guatemaltecos. Ante las críticas de un sector de la afición, el presidente de Municipal, Gerardo Villa, explicó cómo se desarrollaron las negociaciones y las razones que llevaron al club a concretar el acuerdo con FOX.

Gerardo Villa explica por qué Municipal apostó por FOX

El dirigente aseguró que la intención inicial era mantener un esquema de transmisión compartida, tal y como había ocurrido anteriormente. “Se abrió una puerta que transmitiera Albavisión y Tigo Sports, en ese momento llegamos a un acuerdo y se comenzó una nueva etapa de esta doble transmisión, esto se pensaba con la llegada de FOX y en febrero buscamos hablar con Albavisión para continuar así”, explicó Villa sobre los primeros acercamientos entre las partes.

Sin embargo, las conversaciones no avanzaron como esperaba la dirigencia escarlata. “Se plantearon los términos similares a los que se tenían en el contrato, pero luego no sé si por planes de ellos, de político o no sé, no hubo una respuesta, no existió una contra oferta y llegamos al 30 de junio sin respuesta”, afirmó el presidente de Municipal, dejando claro que la ausencia de una propuesta formal terminó inclinando la balanza hacia un nuevo socio comercial.

Ante ese escenario, el club decidió cerrar el acuerdo con la cadena internacional. “Entonces luego entramos a la negociación directa con FOX para que hicieran la transmisión exclusiva con ellos y así quedamos”, concluyó Gerardo Villa, quien defendió la decisión de la institución al considerar que representa una oportunidad para fortalecer el crecimiento comercial y la proyección del equipo.

Publicidad

ver también Municipal concreta el fichaje que tanto deseaba para pelar por el Apertura 2026 y la Copa Centroamericana

La nueva etapa comenzará oficialmente este viernes, cuando Municipal reciba a Deportivo Mixco en el compromiso correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2026. Será el estreno de la alianza con FOX, un cambio histórico que transforma la manera en que los aficionados seguirán los partidos del conjunto rojo y que marca un antes y un después en la historia de las transmisiones del club.