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Recopa de Costa Rica

Herediano le manda un mensaje a Saprissa y Alajuelense tras ganar un nuevo título nacional

Los Florenses derrotaron a Saprissa y en menos de una semana se quedaron con el segundo título de la temporada.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El Team sumó otro título.
© Prensa HeredianoEl Team sumó otro título.

Herediano se quedó con la Recopa de Costa Rica este viernes tras imponerse frente al Deportivo Saprissa por 1-0. El Team obtuvo la victoria en el Fello Meza en un partido muy cargado por la lluvia y la neblina que dificultó por momentos el desarrollo.

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Después de haber sumado el segundo título en menos de una semana, el conjunto rojiamarillo sacó tajada del logro conseguido. Le ganó la Supercopa a Alajuelense por el mismo resultado el último domingo y ahora levantó la Recopa contra Saprissa.

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En sus redes sociales, Herediano dejó un mensaje haciendo alusión a la obtención de la Supercopa y la Recopa. “¿Entonces somos SÚPER-RE-CAMPEONES?“, se preguntó en forma irónica la cuenta del Team por el doblete en este inicio de temporada.

Luego, compartieron también lo hecho en el campeonato nacional. En el Clausura 2026, Herediano le ganó la final a Saprissa. Ya son tres títulos consecutivos. Por eso, publicó una imagen en la que habla de “siete meses perfectos” por estas estrellas.

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Con este título, ya son 48 a nivel nacional incluyendo los 32 campeonatos nacionales, 11 Torneo de Copa, 4 Supercopa y la Recopa de Costa Rica de este viernes.

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Herediano inicia su defensa del campeonato nacional

El cuadro rojiamarillo se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel deportivo. El Team llega de gran manera al inicio del Apertura 2026 con estos dos títulos. La próxima semana hace su debut como campeón defensor frente a Puntarenas.

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