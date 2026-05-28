El conjunto tibaseño sigue de cerca a un extremo que se desempeña en la Liga Nacional de Guatemala.

El Deportivo Saprissa quiere sumar a Bertony Robinson como su nuevo gerente deportivo. Su llegada podría darse en los primeros días de junio y así trabajar en el armado de la planilla para el mercado de fichajes en el que los morados ya se mueven.

Con Andrey Soto como el primer refuerzo confirmado, el conjunto tibaseño sigue de cerca a un futbolista que se desempeña en Guatemala para ocupar también la posición de extremo derecho.

Keyshwen Arboine interesa a Saprissa

De acuerdo a la última información del periodista Kevin Jiménez, el nombre que interesa al Saprissa es el de Keyshwen Arboine. Nacido en Limón, Costa Rica, el jugador de 24 años juega actualmente en Guastatoya, equipo de la Liga Nacional de Guatemala.

Información de Kevin Jiménez.

Por el momento, los tibaseños están interesados en su contratación, aunque “esperan avanzar más próximamente” en los próximos días. La figura de Robinson podría ser importante para cerrar su fichaje, en caso de convertirse en gerente deportivo del Monstruo.

ver también Saprissa pensó en Joel Campbell: Roberto Artavia explicó por qué terminó descartando el fichaje del ex Alajuelense

Arboine pasó por varios clubes de Costa Rica. Antes de convertirse en nuevo jugador de Guastatoya, estuvo en Santos, Jicaral, Guadalupe y Puntarenas. Entre estos equipos, sumó 40 partidos en la Liga promérica. Jugando para el equipo porteño, le anotó un gol a Saprissa en el Apertura 2024.

Publicidad

Publicidad

Uno de los puntos favorables de Arboine es que finaliza su contrato con Guastatoya en el mes de junio. Lo que significa que Saprissa negociaría directamente con el futbolista para cerrar su contratación.

En resumen

El Deportivo Saprissa busca contratar a Bertony Robinson como su nuevo gerente deportivo en junio.

busca contratar a como su nuevo gerente deportivo en junio. El futbolista Keyshwen Arboine , de 24 años y actual jugador del Guastatoya, interesa al Saprissa.

, de 24 años y actual jugador del Guastatoya, interesa al Saprissa. El delantero finaliza su contrato en junio, permitiendo al Saprissa negociar directamente con él.