Las ocho posibles bajas de Motagua: los jugadores que saldrían tras coronarse campeones en el Clausura 2026

Luego de obtener el título 20 en la historia del club, las bajas también llegarán a Motagua de cara a la próxima temporada.

Motagua se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y pese a eso, el club también sufrirá varias bajas de cara a la siguiente temporada con el DT Javier López al mando.

Algunos futbolistas saldrán del equipo porque no lograron convencer al entrenador, otros porque sus contratos se vencieron, algunos saldrían al extranjero y otros por falta de regularidad.

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Serían al menos ocho los jugadores que saldrían del Ciclón Azul que tendrá que prepararse para el segundo semestre en el que tendrán la Copa Centroamericana de Concacaf.

En Fútbol Centroamérica repasamos las ocho posibles bajas que tendría Motagua para la próxima temporada.

Las ocho bajas que tendría Motagua

Marcelo Santos

Al defensor de Motagua se le venció su contrato y su futuro está en el aire al no haber aceptado la oferta que el club le presentó.

Marlon Licona

Pasó de ser titular a convertirse en el segundo portero de Motagua con Javier López al mando. El arquero buscará un nuevo club.

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Jorge Serrano

El “Puchulín” no descartó la posibilidad de salir de Motagua en busca de mejores oportunidades. “Tengo mucho futuro, debo aprovechar las oportunidades, ya veremos qué pasa”, dijo.

Jefryn Macías

El habilidoso extremo podría salir al extranjero. Clubes de la MLS y de la segunda división de España están interesados en hacerse de sus servicios.

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Giancarlo Sacaza

El espigado defensor de Motagua se ha ganado a pulso su titularidad en el equipo, provocando que clubes de la MLS pongan sus ojos en él. Aunque su salida sigue sin estar clara.

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Pablo Cacho

El defensor central no se ganó la confianza de Javier López en el Clausura 2026, su destino sería salir cedido a los Lobos de la UPNFM.

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Carlos Mejía

“Zapatilla” Mejía tampoco garantizó su continuidad en el equipo debido a la falta de regularidad. “Por el tema de los minutos veremos si seguimos o no”, dijo el jugador tras coronarse campeón.

Aaron Barrios

El joven delantero no convenció al DT de Motagua que buscará a otro ariete para hacerle frene a la Copa Centroamericana. El jugador saldría cedido.

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