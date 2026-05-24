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Reunión con Alajuelense: Fernán Faerron da otro paso hacia el Morera Soto y Kevin Jiménez le pone números a su regreso

Mientras Fernán Faerron evalúa opciones en España y Cartaginés, sus probabilidades de regresar a Alajuelense van en franco aumento.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Faerron vuelve a la órbita del Morera Soto.
© FCRF.Faerron vuelve a la órbita del Morera Soto.

Hace tan solo 24 horas, cualquier aficionado manudo hubiera creído imposible que Fernán Faerron pudiera regresar a defender el uniforme de Liga Deportiva Alajuelense. El cierre tenso de su primera etapa en la institución parecía haber dejado una grieta insalvable entre ambas partes.

Sin embargo, las urgencias del mercado manudo cambiaron el panorama drásticamente, y ahora ya es un hecho que el defensor de 25 años está de nuevo en la carpeta de la gerencia deportiva rojinegra como un posible fichaje para reforzar las filas de Ismael Rescalvo.

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Un cara a cara decisivo

A través de sus redes sociales, el periodista Kevin Jiménez reveló nuevos detalles sobre los acercamientos formales entre el León y el jugador. “Alajuelense se espera reunir con el representante de Fernán Faerron en las próximas horas”, confirmó el comunicador.

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“No podemos decir en lo absoluto que ya esto significa que regresa pero sí que ahora es una posibilidad real. Los manudos sí o sí quieren un central derecho y Faerron ahora es una opción. El zaguero tiene la opción de Cartaginés y ver lo del club en España que según mencionaron estaba ya firmado”, agregó Jiménez.

Kevin Jiménez le pone números al regreso de Faerron

En los comentarios de la publicación, el usuario Un Manudo en Tibás citó un tuit anterior de Jiménez en el que el periodista aseguraba que las posibilidades de que se concretara el fichaje eran de apenas un 2%.

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“¿Y ahora?”, interrogó el seguidor al periodista. Con un tono divertido, Jiménez precisó la nueva cifra: “Un 22.6%”. Sin dudas, un gran avance para una operación que hace un día estaba totalmente descartada.

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Hay que tener en cuenta que se reveló previamente que el propio futbolista estaría dispuesto a volver al club, por lo que habrá que ver qué sucede en los próximos días tras la reunión entre las partes.

En síntesis

  • La gerencia deportiva de Alajuelense agendó una reunión en las próximas horas con el representante de Fernán Faerron para discutir un posible contrato.
  • unque la Liga busca cerrar la llegada del central derecho, el jugador todavía debe definir qué pasará con el precontrato que firmó en España y evaluar el intento de Cartaginés por retenerlo.
  • El periodista Kevin Jiménez aseguró que el regreso de Faerron pasó de ser una opción remota a una “posibilidad real”.
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