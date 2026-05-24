El DT de Real España está de vacaciones en Costa Rica después de haber finalizado la temporada.

Jeaustin Campos seguirá siendo el entrenador de Real España al menos por un año más, pero semanas atrás estuvo en el radar de la Liga Deportiva Alajuelense. El conjunto manudo buscaba un sucesor de Óscar Ramírez. Finalmente, llegó el español Ismael Rescalvo.

La aparición del nombre de Campos entre los rumores generó cierta polémica, ya que es un entrenador muy recordado por la afición del Deportivo Saprissa. Con el conjunto tibaseño, conquistó seis campeonatos nacionales, cifra que lo consagró como el técnico más ganador.

A pesar de lo que surgió antes de que Alajuelense contrate a su nuevo entrenador, Jeaustin Campos no esquivó la pregunta sobre si sería técnico de los manudos, teniendo en cuenta todo lo que representa para la historia del Monstruo Morado.

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“Yo no veo camisetas, no veo escudos. Si se da la posibilidad de cualquier equipo con un buen proyecto que respalde, en buena hora sea cual sea de los equipos que tenga aspiraciones serias de ir por el campeonato“, declaró Campos tras una pregunta del Grupo Extra.

Con esta respuesta, Jeaustin deja en claro que no le importaría ser el entrenador de Alajuelense después de lo vivido con Saprissa. El DT no mira los colores ni las rivalidades, sino que le da prioridad a los proyectos que buscan ser protagonistas en el fútbol.

Jeaustin Campos seguirá en Honduras a pesar de no conseguir los objetivos

Actualmente, Jeaustin Campos es el entrenador de Real España. Días antes, su nombre fue puesto en duda por haber perdido otra oportunidad de ser campeón en Honduras. Sin embargo, la directiva del conjunto aurinegro tomó la decisión de renovarle el contrato por un año más.

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En resumen