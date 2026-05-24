Keylor Navas no ocultó su frustración tras encajar el gol agónico que le dio a Cruz Azul el título de la Liga MX.

El golpe fue terrible. Cuando todo indicaba que la final de la Liga MX se iría al alargue para definir al campeón, los Pumas de la UNAM, capitaneados por Keylor Navas y mermados tras la salida por lesión de Adalberto Carrasquilla, recibieron un mazazo agónico que los dejó con las manos completamente vacías.

Corría el minuto 95 cuando el atacante argentino Carlos Rotondi capitalizó un rebote a las puertas del área. Con una rápida media vuelta y un potente zurdazo, fusiló al portero tico, dejándolo sin nada que hacer y decretando el 2-1 definitivo con el que Cruz Azul alcanzó su décima estrella a nivel nacional.

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No quedó tiempo para mucho más: los locales salieron a buscar la igualdad con desesperación, pero lo único que encontraron antes del pitazo final fue una expulsión que los dejó con nueve hombres. De esta forma, la larga sequía de títulos en Ciudad Universitaria se extenderá por una temporada más.

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La frustración en el rostro de Keylor Navas

Al terminar el partido, las cámaras de la transmisión oficial lógicamente acompañaron la algarabía de los jugadores de la Máquina. Sin embargo, también enfocaron a los derrotados felinos, en cuyas caras se evidenciaba la frustración absoluta tras dejar escapar la copa en el último suspiro.

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Keylor Navas no fue la excepción. Las imágenes mostraron al costarricense caminando por el campo de juego con la frente en alto, pero con un semblante muy, muy serio. Mientras asimilaba la derrota, se lo pudo ver negando casi imperceptiblemente con la cabeza, como si todavía no pudiera creer lo que acababa de suceder en su propia área.

Un segundo tiempo de pesadilla

Pumas parecía tener el partido encaminado en la primera mitad, cuando se fue a los vestuarios ganando por 1-0 y con el control de las acciones. Sin embargo, en el complemento se desató una tormenta perfecta que derrumbó la ilusión de la afición felina.

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La pesadilla comenzó cuando Cruz Azul logró la igualdad a través de un autogol insólito de Rúben Duarte. Minutos después, Adalberto Carrasquilla debió salir en camilla y entre lágrimas.

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La situación se agravó con la expulsión de Uriel Antuna que los dejó en inferioridad numérica y, por último, llegó el zurdazo definitivo de Rotondi para sentenciar una de las noches más tristes en la historia reciente de Pumas.

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En síntesis