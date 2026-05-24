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Jeaustin Campos está en Costa Rica para seguir de cerca a un club que ama y no es Saprissa: “Mi corazoncito…”

Después de su temporada con el Real España, el ex Saprissa apareció alentando a un nuevo equipo tico.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El entrenador está de vacaciones.
© ESPNEl entrenador está de vacaciones.

Jeaustin Campos se encuentra de vacaciones en Costa Rica después de haber finalizado su participación con el Real España. Si bien fue muy criticado por la afición, el entrenador renovó su contrato y estará al frente del equipo aurinegro por un año más.

El ex Deportivo Saprissa aprovechó su descanso en Honduras para regresar a su país natal. El técnico nacido en San Isidro de El General se acercó al Estadio Asociación Cívica Jicaraleña para observar la final de vuelta entre Jicaral e Inter San Carlos.

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Este partido define al campeón del Torneo Clausura 2026 que en la próxima semana jugará la final por el ascenso a la Liga Promérica si es Jicaral, ya que el Apertura 2025 lo ganó Inter San Carlos. De ganar los dos campeonatos, ascenderá automáticamente este domingo. Si el Clausura queda para Jicaral, jugarán la final por el boleto a la máxima categoría.

En la casa del Jicaral, Jeaustin Campos fue entrevistado por Teletica Deportes y confesó que alienta al conjunto jicaraleño. “Vinimos de Honduras y aquí venimos a apoyar al pueblo. Disfrutar del espectáculo, obviamente mi corazoncito está con Jicaral, pero que sea un buen partido“, declaró el DT.

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Jicaral e Inter San Carlos luchan por el ascenso a la Primera División

Jicaral busca volver a la Primera División después de lo que fue su ascenso en 2019. Se mantuvo en la Liga Promérica por tres años. Disputó seis campeonatos cortos hasta el Clausura 2022, torneo en el que terminó descendiendo. Ahora, quiere lograr el regreso.

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Inter San Carlos, por su parte, nunca jugó en la máxima categoría del fútbol tico. El Apertura 2025 fue su primer título de su historia y ahora lucha por el bicampeonato, el cual puede confirmar su participación en la Liga Promérica 2026-2027.

En resumen

  • Jeaustin Campos renovó contrato por un año con Real España y vacaciona en Costa Rica. YouTube
  • El entrenador asistió a la final del Clausura 2026 para apoyar públicamente a Jicaral. Teletica
  • Inter San Carlos busca el bicampeonato de ascenso tras haber ganado el torneo Apertura 2025.
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