Tras perder la final del Torneo Clausura 2026 ante Herediano, Saprissa da comienzo a la reestructuración de la planilla que comanda Hernán Medford.

Mientras los aficionados del Deportivo Saprissa todavía procesan el golpazo que significó perder el título del Torneo Clausura 2026 en la final ante el Club Sport Herediano, dentro de las oficinas del club ya comienzan los movimientos.

La dirigencia morada y el cuerpo técnico comandado por Hernán Medford decidieron iniciar de inmediato la planificación de la plantilla de cara al próximo semestre.

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En este contexto, la gerencia deportiva debe resolver la situación de cinco futbolistas del plantel actual que finalizaron su vínculo contractual con la institución: Ariel Rodríguez, Mariano Torres, Ricardo Blanco, Marvin Loría y Deyver Vega. Este último tiene todos los números para convertirse en la primera salida del equipo en el naciente mercado de fichajes.

Deyver Vega sería la primer salida de Saprissa

Este martes, periodista Jason Arce informó a través de sus redes sociales que el extremo de 33 años tiene un pie y medio afuera de San Juan de Tibás. “En Saprissa se reunirán hoy mismo a tomar decisiones pensando en el próximo semestre. La continuidad de varios jugadores está bajo análisis. Deyver Vega sería la primer salida del equipo. Muy complicado que siga”, detalló el comunicador.

El principal detonante para la inminente salida de Vega es su inactividad prolongada. El extremo no pisa una cancha de forma oficial desde agosto de 2025 debido a un rosario de problemas en su rodilla que lo obligó a pasar dos veces por el quirófano.

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Si bien a lo interno del club existía la esperanza de que lograra recuperarse para la recta final del Clausura 2026, finalmente se mantuvo al margen sin sumar minutos hasta que concluyó la temporada y, por consecuencia, su contrato.

Esta prolongada falta de rirmo llevó a la directiva a tener prácticamente definida la no renovación de su contrato. De oficializarse la decisión, el atacante con pasado en Herediano se despediría definitivamente de “La Cueva”.

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Aquejado por las lesiones, Deyver Vega está a punto de cerrar su etapa en Saprissa (Saprissa).

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Sumando sus dos etapas en Saprissa, el balance de Deyver Vega se cerraría con 166 partidos disputados, 28 goles anotados y 16 asistencias como morado. En su palmarés, el extremo celebró tres títulos de campeón nacional y una Supercopa de Costa Rica.

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En síntesis