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Diego Vazquez confirma decisión clave y en Real Estelí ya conocen su futuro

El entrenador argentino recién se coronó campeón del fútbol de Nicaragua tras vencer al Diriagén en la gran final del Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

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Diego Vazquez es el actual DT del Real Estelí, club con el que ya se coronó campeón. Foto: Grupo Opsa.
Diego Vazquez es el actual DT del Real Estelí, club con el que ya se coronó campeón. Foto: Grupo Opsa.

Los rumores de que Diego Vazquez dejaría a Real Estelí para firmar con Los Potros de Olancho FC, sacudieron al “Tren del Norte” que se coronó campeón del fútbol de Nicaragua hace apenas unas semanas.

El DT fue vinculado en negociaciones con el club hondureño que cesó de su cargo al colombiano Jhon Jairo López tras quedar fuera en las triangulares del Clausura 2026.

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Sin embargo, Vazquez ya confirmó su futuro de cara a la próxima temporada. Fútbol Centroamérica conoció que el DT se mantendrá en el banquillo del Real Estelí, club en el que se siente contento y respaldado.

Pretendido por Olancho FC

Diego Vazquez fue pretendido en el pasado por el Olancho, cuando aún era el entrenador de Deportivo Marquense en Guatemala; sin embargo, le sedujo más el proyecto del “Tren del Norte”.

El entrenador argentino-hondureño firmó un contrato de dos años con Real Estelí, es decir que le resta un año y medio de vínculo.

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Además de lo anterior, Olancho FC también hizo oficial el nombramiento de Wilson Molina como su nuevo director técnico para el siguiente campeonato.

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En síntesis

  • Diego Vazquez seguirá en Real Estelí
  • El DT fue pretendido por Olancho FC, pero cuando aún estaba en Guatemala
  • A Vazquez le sedujo más el proyecto del “Tren del Norte”
  • Tiene contrato por un año y medio más

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