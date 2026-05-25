El futuro de los tres descartes de Herediano apunta directamente hacia un equipo que enfrentará al Team en el Torneo Apertura 2026.

Luego de la euforia por la conquista del ansiado título 31 del Club Sport Herediano en el Torneo Clausura 2026, Yeltsin Tejeda, Aarón Cruz y Jurguens Montenegro se convirtieron rápidamente en las primeras salidas confirmadas del equipo florense.

El Team anunció primero la desvinculación del histórico mediocampista de 34 años, y posteriormente comunicó las bajas del portero y del atacante a través de un comunicado oficial publicado el pasado 22 de mayo, en el que la directiva les agradeció “su tiempo, compromiso y entrega al club”.

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Tan solo tres días más tarde, el futuro de los tres ex jugadores rojiamarillos apunta directamente hacia un equipo que enfrentará al Team en el Torneo Apertura 2026.

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El ambicioso proyecto de Inter San Carlos

Se trata de Inter San Carlos, flamante campeón de la Liga de Ascenso, que este fin de semana obtuvo su codiciado boleto a la máxima categoría tras imponerse en la serie final ante Jicaral.

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Bajo la gestión de su gerente deportivo, Yosimar Arias, el club sancarleño tiene como objetivo hacer un mercado de fichajes de jerarquía que le permita sostenerse en la Liga Promérica más allá de su temporada debut. La directiva busca revertir a toda costa la preocupante tendencia de los últimos dos años, donde Santa Ana y Guadalupe terminaron siendo relegados tras apenas doce meses en la Primera División.

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La información sobre el interés fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien confirmó que los tres descartes de Herediano están en la mira de los norteños: “Aarón Cruz lo quieren, se reunirán en las próximas horas; Yeltsin Tejeda interesa y Jurguens Montenegro”.

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Más nombres en la mira de Yosimar Airas

Los de Ciudad Quesada también tendrían en su radar a otras figuras para reforzar su plantilla, como Joao Maleck, el goleador mexicano que militó la pasada campaña con el descendido Guadalupe; Kendall Porras, ficha de Sporting FC; el mediocampista Nendaly Mendoza, quien se encuentra como agente libre; y Jefferson Sánchez, del Municipal Liberia.

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Si estos movimientos terminan por concretarse, el equipo presidido por Jafet Soto se topará en el Torneo Apertura 2026 con un rival que tendrá en sus filas a figuras que conocen a la perfección las entrañas, el estilo de juego y las formas de atacar del campeón nacional.

En síntesis

Tras ganar la copa 31, Herediano oficializó las salidas de Yeltsin Tejeda, Aarón Cruz y Jurguens Montenegro.

Inter San Carlos, recién coronado campeón del Ascenso, busca fichajes de peso para evitar el descenso rápido que sufrieron Santa Ana y Guadalupe en los últimos años.

El gerente deportivo Yosimar Arias tiene en carpeta a los tres exrojiamarillos y prepara reuniones en las próximas horas para intentar concretar sus llegadas.

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