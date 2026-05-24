Tras oficializar sus primeras tres bajas definitivas, Saprissa decidió ceder a dos futbolistas que no lograron consolidarse en el último semestre.

El pasado 20 de mayo, el Deportivo Saprissa anunció de manera oficial, una detrás de la otra, a sus primeras tres bajas. Por decisión de la gerencia deportiva y el cuerpo técnico comandado por Hernán Medford, el Monstruo confirmó las desvinculaciones de Ricardo Blanco, Deyver Vega y Marvin Loría tras la finalización del Torneo Clausura 2026.

Pero al club tibaseño todavía le quedan recortes por anunciar en este periodo de transferencias. Hay dos futbolistas que integraron la planilla de Medford en el reciente campeonato y cuyo futuro estará lejos de la Cueva para el Apertura 2026, aunque bajo la figura de préstamo para buscar minutos en otros equipos: Kenneth González y Rachid Chirino.

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Kenneth González en la operación por Andrey Soto

Según información de Teletica, el acuerdo para concretar el fichaje de Andrey Soto, extremo del Municipal Pérez Zeledón, contempla que el mediocampista de 21 años salga cedido al conjunto generaleño por el próximo torneo. El movimiento debería ser oficializado en cuanto el Monstruo anuncie la llegada de Andrey, quien ya estampó su firma con la institución.

El volante ha contado con poco espacio bajo la dirección de Medford, una constante que ya había sufrido durante las etapas de Vladimir Quesada y Paulo Wanchope al frente del banquillo morado.

Kenneth González va para Pérez Zeledón; Andrey Soto llega a Saprissa (Instagram).

Pese a la falta de regularidad, Kenneth González se mantiene como uno de los prospectos que la afición pide observar con más minutos. Con un contrato blindado hasta 2029, el préstamo puede ser una operación redonda para todas las partes.

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Rachid Chirino busca un nuevo aire

Por otro lado, la salida de Rachid Chirino responde a un tema de rendimiento. Tras ser uno de los jugadores más criticados por la afición morada en el Clausura, el atacante de 25 años también dejará Tibás en calidad de cedido.

La información fue confirmada por el periodista Kevin Jiménez, quien adelantó el panorama del jugador: “Rachid Chirino saldrá a préstamo del Saprissa, hay 3 clubes interesados en llevarlo“.

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El ex San Carlos no ha logrado consolidarse desde su arribo a Saprissa. En el reciente campeonato sumó minutos en nueve partidos, entrando casi siempre de cambio, y registró un saldo discreto de un gol y una asistencia. Al tener contrato vigente hasta mediados de 2027, la gerencia busca acomodarlo en otro club para que recupere la confianza.

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En síntesis