Tras su salida de Alajuelense, los principales clubes de Costa Rica descartaron su contratación y otros no podrían asumir su alto salario.

El mercado de fichajes recién comienza, pero el panorama que se cierne sobre el futuro de Joel Campbell pone al experimentado atacante en una posición incómoda.

Tras desvincularse de Liga Deportiva Alajuelense por decisión del club, varios equipos de Costa Rica le han cerrado la puerta a su eventual fichaje, mientras que otros se mostraron anuentes pero no cuentan con los recursos suficientes para hacerse cargo de su elevado salario.

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Pocas opciones en Costa Rica

Deportivo Saprissa, Herediano, Sporting FC y Cartaginés no son opciones: las directivas de los cuatro equipos confirmaron que no irán en busca de los servicios del tres veces mundialista con la Selección de Costa Rica.

Campbell tiene varias puertas cerradas en la Liga Promérica (LDA).

Por su parte, la AD San Carlos y Puntarenas FC avisaron que le abrirían las puertas, pero también reconocieron que sería muy difícil llegar a un acuerdo en el aspecto económico.

Kevin Jiménez opinó sobre el futuro de Joel Campbell

En una reciente transmisión en vivo para su canal de YouTube, el periodista Kevin Jiménez analizó la condición del ex manudo dado el bloqueo de los equipos grandes y las limitantes financieras del resto de los clubes.

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El periodista anticipó que es muy probable que el próximo destino del atacante esté fuera de las fronteras nacionales: “Yo no creo que Campbell siga aquí, en el país… lo veo difícil”, sentenció.

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El currículum de Campbell como legionario

Si su futuro está en el exterior, el jugador de 33 años volverá a un terreno donde tiene experiencia de sobra. A lo largo de su carrera, Joel Campbell ha pasado por 10 equipos fuera del fútbol costarricense: Arsenal, Olympiacos, Villarreal, Real Betis, Sporting de Lisboa, Lorient, Frosinone, Club León, Monterrey y Atlético Goianiense.

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El club donde más partidos disputó como legionario fue el León de México, donde acumuló 123 apariciones, con 9 goles y 10 asistencias. Además, con los esmeraldas fue campeón de la Concachampions y de la Liga MX, dos trofeos pesados en un palmarés internacional que también incluye un título de FA Cup y dos Supercopas de Inglaterra con el Arsenal, amén de un campeonato de liga en Grecia con el Olympiacos.

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En síntesis