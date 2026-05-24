Adalberto Carrasquilla sufrió una dura lesión en la definición de la Liga MX y se encienden todas las alarmas en la Selección de Panamá.

El inicio del segundo tiempo de la final de vuelta de la Liga MX se transformó en una auténtica pesadilla para la afición de los Pumas de la UNAM, pero también para los seguidores de la Selección de Panamá.

Luego de sufrir el empate de Cruz Azul a raíz de un insólito autogol de Rúben Duarte, el conjunto universitario perdió a la gran figura de su mediocampo: Adalberto Carrasquilla.

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La lesión de Carrasquilla

El reloj marcaba los 58 minutos cuando el volante panameño fue a disputar un balón que se le fue largo y chocó contra Amaury García. El jugador de la Máquina se barrió y lo impactó con dureza, dejando a Carrasquilla tendido sobre el césped.

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Entre lágrimas de impotencia y sin poder reincorporarse, el mediocampista de 27 años debió ser retirado del campo de juego en camilla, siendo reemplazado por Santiago Trigos.

Panamá en vilo a días del Mundial 2026

A menos de un mes para el arranque de la Copa del Mundo United 2026, esta noticia paraliza al cuerpo técnico de Thomas Christiansen, que tiene al volante de Pumas como una de sus piezas inamovibles para disputar la cita máxima. Ahora, el futuro del jugador está en manos del departamento médico universitario, que deberá emitir el comunicado oficial con el diagnóstico.

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¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial?

El debut de la Marea Roja en la Copa del Mundo está programado para el próximo 17 de junio, enfrentando a Ghana en el primer partido del Grupo L. Frente a este crítico escenario, los fanáticos canaleros rezan para que la lesión sea menos grave de lo que dictan las imágenes y poder contar con Carrasquilla en el torneo.

En síntesis

Además de sufrir el empate parcial por un autogol insólito de Rúben Duarte, el equipo perdió a su figura en el mediocampo durante el segundo tiempo de la final.

Adalberto Carrasquilla abandonó la cancha a los 58 minutos tras recibir una dura barrida de Amaury García, encendiendo todas las alarmas en su país.

Con el debut de Panamá ante Ghana fijado para el 17 de junio, Thomas Christiansen y toda la afición quedan a la espera del parte médico oficial para saber si pierden a su estrella.