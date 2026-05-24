Motagua se corona en el Clausura 2026: así quedó el listado de campeones en Honduras tras la 20 del Ciclón Azul

El Ciclón Azul de Javier López se hizo de un nuevo título en la Liga Nacional de Honduras. La copa 20 llega a las vitrinas del Motagua.

Motagua se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras en una intensa final que se tuvo que definir en la tanda de penales, donde el Ciclón Azul sacó el triunfo 4-2 con Luis Ortíz como héroe.

Para Motagua significa el título número 20 en su historia de Liga Nacional, mítico número que es relacionado con el utilizado por Amado Guevara, máximo ídolo del club azul.

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Los de Javier López fueron el mejor equipo del torneo desde la jornada 1; a lo largo del Clausura 2026 se mantuvieron en la pelea por el liderato, mismo que perdieron en la última jornada en el juego ante los Lobos de la UPNFM.

Pero eso no los hizo perder de vista el objetivo, clasificaron con solvencia a la Copa Centroamericana y aunque en la fase triangular sufrieron, el Ciclón Azul estaba enfocado en alcanzar la copa.

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El Marathón quedó en el camino y tendrá que seguir esperando por la décima copa tras perder en dos finales consecutivas a las que han clasificado con Pablo Lavallén en el banquillo.

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En la historia de clubes campeones de la Liga Nacional de Honduras, Olimpia sigue siendo el líder indiscutido con 40 trofeos a lo largo de su historia. Pero eso no resta al mérito de Motagua que es sublíder en el palmarés con 20 copas en sus vitirinas.

Son apenas ocho los equipos hondureños que han logrado entrar en la historia con al menos un título en su historia. Así queda el listado de los clubes campeones.

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El listado de campeones en Honduras

Olimpia 40

Motagua 20

Real España 12

Marathón 9

Platense 2

Vida 2

Victoria 1

Honduras Progreso 1