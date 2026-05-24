Thomas Christiansen concentra a los primeros convocados de Panamá para el Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya comenzó para la Selección de Panamá. Este domingo 24 de mayo, el entrenador Thomas Christiansen, acompañado de su cuerpo técnico y varios futbolistas, llegó a un hotel de concentración para iniciar oficialmente los trabajos previos a la máxima cita del fútbol mundial, en medio de una enorme expectativa por conocer la lista definitiva de convocados.

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El estratega hispano-danés llamó a un grupo de 30 jugadores, compuesto por 26 futbolistas que estarán en consideración para el Mundial 2026 y cuatro invitados. Sin embargo, la nómina oficial todavía no ha sido revelada, por lo que la incertidumbre continúa entre los aficionados, especialmente después de los rumores y las supuestas listas filtradas que han circulado en las últimas semanas.

Medios panameños captaron la llegada de varios seleccionados nacionales, quienes comenzaron a instalarse en la concentración y a ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico. Los jugadores arribaron con optimismo y conscientes de que los próximos días serán decisivos para definir quiénes tendrán el privilegio de representar a Panamá en la cita mundialista.

Los jugadores que ya están concentrados con Panamá

Entre los futbolistas que ya se encuentran concentrados destacan Eric Davis, Fidel Escobar, Iván Anderson, Cristian Martínez, Tomás Rodríguez, Amir Murillo, José Córdoba y Yoel Bárcenas. Todos ellos forman parte de la base que ha acompañado a Thomas Christiansen durante el actual proceso y buscan asegurar un lugar en la convocatoria definitiva para el Mundial.

Durante el transcurso de las próximas horas se espera la incorporación de más jugadores, incluidos algunos elementos que aún permanecen con sus respectivos clubes. Uno de los casos más llamativos es el de Adalberto Carrasquilla, una de las principales figuras del combinado canalero, quien todavía tiene compromisos pendientes antes de unirse plenamente a la preparación mundialista.

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La gran expectativa ahora está puesta en el próximo martes, fecha en la que Thomas Christiansen anunciará oficialmente la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026. Será entonces cuando se despejen todas las dudas y se confirme qué futbolistas tendrán la responsabilidad de defender los colores de Panamá en el torneo más importante del planeta, una decisión que mantiene en vilo a toda la afición canalera.

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