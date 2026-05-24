Ascendieron con Inter San Carlos: los 6 ex Saprissa y Alajuelense que vuelven a la Liga Promérica

Inter San Carlos logró el boleto a la máxima categoría del fútbol nacional tras superar a Jicaral Sercoba. En su plantilla destacan seis futbolistas con pasado en Saprissa y Alajuelense.

Este domingo, Inter San Carlos aseguró su lugar en la Liga Promérica tras empatar sin goles ante Jicaral Sercoba en el partido de vuelta de la final del Torneo de Clausura 2026 en la Liga de Ascenso.

Como el equipo dirigido por Douglas Sequeira ya había ganado el campeonato de Apertura 2025, la ventaja global de 1-0 conseguida en el juego de ida les bastó para conseguir el ascenso directo, evitando así el desgaste de disputar una Gran Final.

El proyecto del equipo norteño basó gran parte de su éxito en el armado del plantel. La directiva apostó por combinar juventud con la jerarquía de jugadores que ya conocían la presión de la Primera División. Dentro de este grupo campeón, hay seis futbolistas que se formaron o tuvieron paso por Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

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Fabricio Alemán

El delantero de 22 años es un producto de la cantera del Deportivo Saprissa, club en el que su padre, Allan Alemán, es referente. Fabricio pasó toda la temporada cedido, primero en Pérez Zeledón y ahora en el equipo de Ciudad Quesada. Tras lograr el ascenso, deberá resolver su futuro, ya que su préstamo expiró.

Fabricio Alemán se formó en el conjunto morado (Saprissa).

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Ian Smith

El lateral derecho no solo tiene experiencia en Alajuelense, sino también en la Selección de Costa Rica, con la que se convirtió en mundialista en Rusia 2018. Tras un pronunciado bajón de nivel, Smith llegó a Inter San Carlos proveniente de Sporting a principios de año, y ahora que logró el ascenso buscará volver a consolidarse en la máxima categoría de Costa Rica.

El mundialista Ian Smith vuelve a la primera división de Costa Rica (Getty Images).

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Juan Luis Pérez

El defensa de raíces nicaragüenses jugó un total de 45 partidos en la Liga. De Alajuela recaló en Herediano, club que lo dejó libre a principios de 2026, permitiéndole firmar contrato en el equipo de Douglas Sequeira.

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El pinolero tuvo pasos por Alajuelense y Herediano (LDA).

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Carlos Villegas

El extremo debutó como profesional en 2017, con 18 años y defendiendo el escudo del Deportivo Saprissa. Registra 50 partidos oficiales como morado, club del que se desvinculó definitivamente en julio de 2024.

Carlos Villegas llegó a disputar 50 partidos como morado (Saprissa).

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Andrés Gómez

El atacante oriundo de Turrialba, que jugó gran parte de su carrera en Guadalupe, es recordado en el Morera Soto por un breve paso de 14 partidos. Hoy, con 26 años, Gómez lleva más de un año en Ciudad Quesada.

Andrés Gómez tuvo dos pasos por Alajuelense, pero nunca se consolidó (LDA).

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Joseph Bolaños

Extremo izquierdo que se formó en el semillero de Alajuelense pero nunca llegó a debutar en el primer equipo manudo. En cambio, logró disputar un puñado de partidos en Herediano, aunque sin consolidarse definitivamente como sí lo hizo en Guanacasteca. Llegó al Inter San Carlos en julio de 2025.

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Joseph Bolaños fue jugador de Herediano hasta 2025 (Instagram).

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En síntesis