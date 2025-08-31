La caída en el clásico de este sábado ante la Liga Deportiva Alajuelense despertó el enojo generalizado de la afición del Deportivo Saprissa. El público morado se llenó de bronca por el mal momento que atraviesa el equipo y también se lo hicieron sentir a uno de los ídolos de la casa.

Uno de los que fue atacado en las redes sociales fue Christian Bolaños, histórico jugador del Saprissa y que supo ganar 16 títulos con la institución morada. El ahora integrante del cuerpo técnico se mostró muy optimista con el futuro del equipo.

El polémico mensaje de Christian Bolaños que enfadó a Saprissa

“Sorry… Sigue intacto salir campeón. Saprissa: ya lo hemos hecho todos juntos… conozco al grupo y digan lo que digan, vamos a muerte por esa 41, luego la 42″, escribió Bolaños en sus redes sociales.

Rápidamente, Bolaños recibió una ola de comentarios en su contra en los que manifestaron que no era oportuno este mensaje en dicho momento. Le hicieron saber que al ídolo morado que el equipo tiene un mal presente y que si continúa así no logrará la 41.

“Se puede llegar a la 41, 42 y los que vengan. Pero lo que demuestran en cancha, da tristeza”, “No seas partícipe de esto Bola, sabes más que nada que algo anda mal, los capitanes tienen demasiado poder y la dirigencia no colabora en nada, Saprissa es un mar de lágrimas y en nuestra casa todos festejan, esto no está bien, Bolita querido“, “No Bola, no toca hoy, regañe a ese par que cada día juega peor y no saben que están en Saprissa””, fueron algunas de las respuestas que le llegaron.

¿Cuál es el rol que tiene Christian Bolaños en Saprissa?

Según las palabras de Erick Lonnis, Christian Bolaños será parte del área futbolística del primer equipo. Tendrá la posibilidad de acercarse a los jugadores y mejorarlos a través de su experiencia con la camiseta morada. A este rol, hay que agregarle que está estudiando para obtener su licencia A de entrenador.