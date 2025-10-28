Es tendencia:
“No salen de ahí”: desde Saprissa revelan los dos fichajes que tanto desean, pero que todavía no lograron cerrar

Pese a que falta para que abra el mercado, desde Saprissa cuentan que están intentando fichar a estos dos futbolistas.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Saprissa quiere a estos dos jugadores. (Foto: Saprissa)
El Deportivo Saprissa continúa planificando su futuro y, aunque atraviesa un momento competitivo sólido bajo la dirección de Vladimir Quesada, en Tibás ya piensan en el próximo mercado de fichajes. Sin embargo, desde la propia dirigencia reconocen que hay operaciones que se han complicado más de lo esperado.

En conferencia de prensa, Erick Lonnis, quien también habló sobre Luis Paradela, se refirió a los esfuerzos del club por reforzar su cantera y al mismo tiempo recuperar terreno frente a rivales como Herediano, que recientemente logró incorporar a varios jóvenes talentos.

El exguardameta fue directo y reveló que Saprissa ha intentado cerrar la llegada de dos futbolistas con un vínculo familiar muy reconocido en el país, pero que la negociación no ha prosperado.

¿Cuáles son los fichajes que quiere hacer Erick Lonnis?

“Saborío tiene dos hijos muy buenos, los estamos negociando con San Carlos, pero no salen de ahí”, admitió Lonnis ante los periodistas que habían consultado sobre el próximo mercado de fichajes.

Las declaraciones del dirigente confirman el interés del Saprissa en los hijos de Álvaro Saborío, histórico goleador de la Selección Nacional y actual figura vinculada al fútbol sancarleño. La idea del club es incorporarlos a su estructura de ligas menores, donde los morados buscan seguir formando talentos de proyección internacional.

“No existe”: Saprissa recibe una denuncia del gobierno por una deuda que dejó la gestión de Juan Carlos Rojas

“No existe”: Saprissa recibe una denuncia del gobierno por una deuda que dejó la gestión de Juan Carlos Rojas

Lonnis también aprovechó para reconocer que el Saprissa debe redoblar esfuerzos en materia de captación, tras ver cómo Herediano logró adelantarse en el fichaje de varias promesas del fútbol nacional.

En Tibás, el enfoque está en fortalecer la base y asegurar el relevo generacional, pero por ahora, esos dos jóvenes futbolistas siguen bajo el radar morado sin que se haya logrado un acuerdo.

